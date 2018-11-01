貴金屬盤後─美元走強 股市反彈 黃金收低10.30美元 創三週低點

黃金價格週三收於三週低點，美元走強及股市反彈，使得黃金受到壓力。但美國股市本月下跌，則助使黃金於 10 月上漲。

分析師說，美國經濟數據強勁，促使投資人再度買進風險性資產，黃金因而受到壓力。

ADP 公司公布，美國私人企業 10 月新增就業為 22.7 萬人，大幅高於分析師預估的 17.8 萬人。

12 月黃金下跌 10.30 美元，或 0.8%，至每盎司 1215 美元，創 10 月 10 日以來最低收盤水準。

10 月，黃金則上漲約 1.6%。

12 月白銀下跌 18 美分，或 1.2%，至每盎司 14.282 美元，創 9 月 18 日以來最低收盤水準。

分析師說，美元走堅，及全球股市反彈，對黃金構成壓力。黃金跌破 100 日移動平均線，即每盎司略低於 1220 美元水準。

週二，美國股市強勢反彈，S&P 500 與道瓊今年再度呈現漲勢。今日，美國股市進一步走高。

美元指數週三上漲 0.2% 至 97.16，本週上漲 0.8%。美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

分析師說，美元走強是因投資人預期週五將公布的就業報告亦將強勁，Fed 可能加速升息。

其他金屬方面，12 月鈀金上漲 1.3% 至每盎司 1068.50 美元，本月則下跌 0.4%。1 月白金收高 0.5% 至每盎司 843 美元，本月上漲 2.5%。12 月銅下跌 0.2%，收於每磅 2.659 美元，本月下跌 5.2%。