渣打(02888-HK)：有信心創造10%以上回報

渣打集團(02888-HK)季績報告中指到，在2019年2月的全年業績中，集團將公佈該集團未來三年重點發展的領域，旨在進一步提高財務回報。隨著集團繼續按部就班執行計劃，該集團有信心能夠創造10%以上的回報。

該集團指，總結與展望宏觀經濟環境繼續受到涵蓋該集團各市場的穩固基本面所支持，而該集團對全球經濟增長保持審慎樂觀。儘管第三季度的經營環境在若干方面(尤其是非洲及中東地區）)滿挑戰，但該集團嚴格按目標執行策略(包括持續的成本效益活動)，有望兌現今年早些時候作出的財務承諾。

該集團2015年訂立的策略性重點取得良好進展。該集團的溢利持續增長，雖然全球經濟增長放緩超過該集團最初的預期及於2016年中國人民幣貶值，但該集團如今離2018年設定的回報目標更進一步。該集團正以三至四倍的比率增加對策略性項目的投資。信貸減值維持在約為2016年單一季度的水平，證明資產負債表質素已大幅改善。此外，該集團大幅加強各業務的操守及文化。

由於上述行動，該集團現在於單一季度取得的溢利與2016年全年相約，而有形股東權益回報年初至今已提高7.5%(英國銀行徵費應於第四季度繳納)。但該集團深知渣打集團這一品牌有能力做得更多更好。2015年所訂的策略性重點項目是使該集團保持穩定的正確措施，透過執行這些重點項目，該集團更為瞭解我們的市場定位和優勢，客戶對該集團的需求，以及該集團應怎樣成為一家結構更精簡、行動更迅捷及可持續地締造盈利的銀行。

