李小加談貿易摩擦：自稱「現實派」 前路不平坦仍有希望在

李小加今日於港交所接受傳媒訪問時稱，新經濟板塊推出六個月取得巨大成功，港交所目前已絕對成為中國新經濟公司的上市首選地。過去六個月新經濟公司上市的數量超過美國，融資總量已經達到美國的一倍以上。不過他亦認為在全球貿易摩擦的悲觀大市下，很多股票上市後表現並為讓大家滿意，新政在此時頒布頗有些「生不逢時」，但「生孩子不可能自己選擇時間，該生的孩子還得生，該做的事情也都要做」這項新政也是必須要於今年推出的」。相信上市的新經濟公司已走上資本市場的路會遇到挫折和挑戰，當今的大環境便是挑戰之一，但相信他們都會一一安然度過。

李小加網誌今晨登載一篇名為「中美『姻緣』，路在何方」的文章，對中美貿易摩擦表達了一些看法。於訪問時，李小加形容自己絕對是「現實派」，從最壞的可能性出發來考慮問題，但更關注「吵鬧之後，下邊高怎麼辦？」。

他認為中美兩國貿易之爭是過去幾十年中美合作巨大紅利背後潛藏的問題被暴露出來，表面是貿易糾紛，但實際上有更深層次的複雜問題。不過貿易之爭不可怕，但也不希望雙方爭端升級，相信道路繼續往前走就是為了解決問題的，「再困難也要走下去，前路並不平坦，但有希望」。他又指，目前資本市場也難逃低迷，而且相信往後還會持續相當長一段時間，市場需要做好準備。

昨日FintechWeek啟動儀式在港交所舉行，李小加稱以後這將成為香港每年的一件大事。港交所自身成立了創新實驗室，在整個公司運營和技術平台等各方面升級和創新。此外，港交所昨日公佈在清算結算板塊上，和世界領先的區塊鏈開發公司Digital Asset合作，準備在深港通和滬港通的北向交易實施區塊鏈技術。他表示，因為在這一版塊因時區以及清算結算週期等差異帶來的獨特挑戰，引入區塊鏈技術可能可以突破北上通遇到的難題。若這一嘗試成功實施，未來很有可能全面鋪開區塊鏈在交易和清算結算後台的運用，那對於香港市場來說又是革命性的一步。

文：鄒舒惠