國企指數跌破1萬點U+A0U+A0 白雲山逆市升16%

10月30日，港股表現反覆，仍未脫弱勢。開市低開187.47點，於10:25左右跌至日內低位24540.63點，最多跌271.41點；隨後跌幅收窄，甚至轉跌為升，午後開市不久，於13:07左右升至日內高位24939.18點，最多升127.14點；上下波幅達398.55點。但升勢未能持續，弱勢重現，最後收市報24385.53點，跌226.51點或0.91%，貼近全日低位收市，並再次轉跌；成交金額995.9億港元。

恒生國企指數收市報9998.95點，跌破1萬點關口，跌13.68點或0.14%。

10月恒生指數期貨於15:54報24722點，跌43點；未平倉合約逾6.1萬張。

11月恒生指數期貨報24559點，跌192點，未平倉合約近13.5萬張。

騰訊(00700-HK)股價持續軟弱無力，收市報252.2港元，跌7.8港元或3%；6日累計下跌38.8港元或13.3%。上周有報導指騰訊收緊旗下網遊「王者榮耀」實名制，措施擴至所有現有用戶，於北京、天津、南京、秦皇島、三亞、孝感、鐵嶺、周口及涼山彝族自治州9個地方實施；野村報告則大幅削減騰訊目標價24%至335港元。

中國平安(02318-HK)公佈中國史上最大規模回購計劃，或動用最多1000億元人民幣回購公司股份。消息暫無助扭轉劣勢，收市仍跌0.2港元或0.3%，收市報72.55港元。

中國建設銀行(00939-HK)收市報6.2港元，升0.03港元或0.5%。

業績優於市場預期的匯豐控股(00005-HK)，股價仍然下跌，收市報63.15港元，跌0.4港元或0.6%。

友邦保險(01299-HK)收市報58.25港元，跌1.3港元或2.2%。

市場傳出內地將1.6升及以下的乘用車購置稅率，由目前的10%下調至5%，汽車股普遍造好。吉利汽車(00175-HK)收市報13.94港元，升0.32港元或2.3%。

中銀香港(02388-HK)第三季提取減值準備前的經營盈利為97.58億港元，環比減少4%。中銀香港(02388-HK)收市報29.45港元，跌2.2港元或近7%。業績報告指貿易摩擦升溫及主要經濟體貨幣政策正常化，令本港股市第三季度明顯調整，市場交易量環比下跌，而季內減值準備撥備5.64億港元，亦明顯高於上半年的3.42億港元。

受油價上升業績料向好，中國石油化工(00386-HK)收市報6.54港元，升0.13港元或2%。中國海洋石油(00883-HK)收市報13.56港元，升0.16港元或1.2%。

同樣受業績影響，白雲山(00874-HK)股價亦顯著造好，收市報27.25港元，升3.8港元或16.2%。白雲山前三季度業績，按中國企業會計準則，盈利同比增長1.32倍至34.39億元人民幣；每股盈利2.115元人民幣；營業收入298.76億元人民幣，上升87.11%；單是第三季盈利8.2億元人民幣，增加1.5倍。