A股V型反轉滬指探底回升漲1% 券商股再現漲停潮

週二(10月30日)，滬深兩市小幅低開之後，指數一路震蕩下探，創業板指一度大跌近2%，盤初震蕩走弱，創業板指最深跌幅超2%，隨後金融股大幅拉升護盤帶領大盤V型反轉，題材股也漸漸升溫，三大股指集體走強。午後，券商股再度上演漲停潮，此外，殼資源概念股也表現亮眼，市場人氣總體有所回升。

截止收盤，滬指收報2568.05點，漲1.02%，成交額1524億;深成指收報7375.23點，漲0.72%，成交額1586億;創業板收報1259.95點，漲0.76%，成交額473億。

從盤面來看，大多數板塊飄紅，大金融再度成為護盤主力軍，券商、保險、高送轉、汽車零部件、銀行、殼資源等板塊漲幅居前，白酒板塊小幅飄綠。個股方面，中國平安擬最高10%回購耗資或達千億，股價低開高走;貴州茅台7%跌幅開盤，午後跌幅收窄至4%，成交金額突破100億元，創歷史新高。

今日滬股通淨流入13.8億，深股通淨流出6.05億。

消息面上，證監會罕見盤中發聲，表示正在按照國務院金融穩定發展委員會的統一部署，圍繞資本市場改革，加快推動以下三方面工作，回應市場關切。一是提升上市公司質量。加強上市公司治理，規範信息披露和提高透明度，創造條件鼓勵上市公司開展回購和併購重組。二是優化交易監管。減少交易阻力，增強市場流動性。減少對交易環節的不必要幹預，讓市場對監管有明確預期，讓投資者有公平交易的機會。三是鼓勵價值投資。發揮保險、社保、各類證券投資基金和資管產品等機構投資者的作用，引導更多增量中長期資金進入市場。