星宇航空搶人才 開放第二批機師培訓甄選

星宇航空今 (30) 日宣布，第二梯培訓飛航員甄選將於明年 1 月中展開，將再挑選出 20 名優秀的應試者，於明年 9 月送往美國培訓，學員國外受訓期間的學雜、食宿和保險費用皆由公司負擔。

星宇說明，只要擁有中華民國國籍，具大專以上學歷 (應屆畢業生或役男亦可)，並擁有合格的英文檢定證明，即可申請加入培訓計畫。

星宇培訓飛航員首梯招募計畫於 6 月上線，累計至 7 月中旬，報名人數超過 800 位，經過層層篩選，目前已進入最終關卡「個人專業面試」，通過後可取得培訓飛航員資格，預計 11 月中旬通知 20 名錄取者，並安排明年 3 月初前往美國進行約 1 年的飛航訓練。

而學員在取得商用飛行執照 (CPL) 後，約半年的時間完成機型轉換訓練完訓並通過航路考驗後，即可正式簽約成為星宇航空副機師。

星宇指出，培訓飛航員甄試包括 6 大關卡，首先，於星宇航空官網填寫履歷，提供學歷、工作經歷、1 名推薦人和英語檢定成績 (TOEIC 750 分含聽力 400 分、口說與寫作各 140 分，或 TOFEL iBT 80 分含聽力 21 分，或 IELTS 5.5)。

在履歷審核通過後即獲「初階面試」資格，面試合格者再進行「甲類航空人員體檢」、「飛行員潛質測驗」、「團體互動面試」和最終關卡「個人專業面試」。

星宇規劃於明年底開始引進 10 架 A321neo，2021 年底陸續引進 5 架 A350-900 和 12 架 A350-1000，其中，A321neo 和 A350-1000 皆是國內首次導入的最新機型。