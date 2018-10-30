「中信中國50」、「中信中國50正2」受益憑證自2018.10.31上市

中國信託證券投資信託股份有限公司奉准募集發行之「中國信託中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股傘型 ETF 證券投資信託基金」之「中國信託 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股 ETF 證券投資信託基金」及「中國信託 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股單日正向 2 倍 ETF 證券投資信託基金」受益憑證於本（107）年 10 月 31 日上市開始買賣，並得辦理融資融券。

一、上市受益憑證種類：指數股票型基金受益憑證。

二、上市受益憑證數量：請至本公司網站 ETF 專區（http://www.twse.com.tw/zh/ETF/fund/00752 及 00753L）查詢（連結投信網頁可查詢基金每受益權單位淨資產價值、受益權單位總數及基金淨資產價值等相關資訊）。

三、開始上市買賣日期：民國 107 年 10 月 31 日。

四、事務代理機構：中國信託證券投資信託股份有限公司。

五、最低交易單位：1,000 受益權單位。

六、經理公司：中國信託證券投資信託股份有限公司。

七、經理公司統一編號：16439219。

八、基金基本資料：

(一) 中國信託中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股傘型 ETF 證券投資信託基金之中國信託 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股 ETF 證券投資信託基金

１、基金中文簡稱：中信中國 50。

２、基金英文名稱：CTBC MSCI China Free 50 ex A and B ETF。

３、基金英文簡稱：CTBC China 50。

４、證券代碼：00752。

５、國際證券編碼（ISIN）：TW0000075209。

６、基金統一編號：73680588。

７、基金成立日期：107 年 10 月 24 日。

８、每日漲跌幅限制：無。

９、基金保管機構：兆豐國際商業銀行股份有限公司。

(二) 中國信託中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股傘型 ETF 證券投資信託基金之中國信託 MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股單日正向 2 倍 ETF 證券投資信託基金

１、基金中文簡稱：中信中國 50 正 2。

２、基金英文名稱：CTBC MSCI China Free 50 ex A and B Daily Leveraged 2X ETF。

３、基金英文簡稱：CTBC China 50 2X。

４、證券代碼：00753L。

５、國際證券編碼（ISIN）：TW00000753L2。

６、基金統一編號：73680567。

７、基金成立日期：107 年 10 月 24 日。

８、每日漲跌幅限制：無。

９、基金保管機構：台北富邦商業銀行股份有限公司。