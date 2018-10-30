億勝生物科技(01061-HK)認購醫療器械業務DBT換股票據

億勝生物科技(01061-HK)公布，10月29日，該公司之全資附屬公司Essex Bio-Investment與DB Therapeutics, Inc.(根據美國特拉華州法律籌組及存續之公司，DBT)訂立可換股票據購買協議，據此，Essex Bio-Investment有條件同意認購，而DBT有條件同意發行本金總額不超過450萬美元(相等於約3527.82萬港元)之一系列可換股票據，每份可換股票據按年利率5厘計息及於2022年7月31日到期。

根據可換股票據購買協議，可換股票據將分五批發行。待可換股票據購買協議所載之各次完成各自之先決條件獲達成後，完成將根據協定購買時間表於2018年至2021年期間內進行。根據可換股票據之條款及條件，可換股票據持有人可選擇將全部或部分可換股票據本金額轉換為DBT股份。假設本金額為450萬美元之可換股票據獲發行及其附帶之轉換權獲悉數行使，按悉數攤薄基準，轉換DBT股份將佔DBT股份之45%。

此外，Essex Bio-Investment與DBT訂立特許協議，據此，DBT向Essex Bio-Investment授出(其中包括)於該地區營銷、銷售及分銷特許產品以及使用與此有關之該技術之獨家特許權，惟須支付對於該地區之特許產品銷售淨額徵收之特許權使用費。Essex Bio-Investment之責任須待DBT達成特許協議所載之若干條件後，方可作實。

DBT為根據特拉華州法律註冊成立之公司，並為早期醫療器械公司，專注於開發用於治療非黑色素瘤皮膚癌之放射治療繃帶(包括特許產品)。倘特許產品獲成功開發，與手術干預、外照射放射治療及電子近距離治療比較，將為患者提供治療局部皮膚癌之方便及具有成本效益方法。

