金山工業(00040-HK)終止出售惠州物業

金山工業(00040-HK)公布，終止以現金合共2.21億元人民幣(約2.63億港元)出售廣東省惠州古塘坳工業區物業的交易。

該公司指出，由於集團管理層未能與東山中國其他股東，就授予買方優先購買權收購共同擁有土地達成協議，及預料共同擁有土地未能於出售合同簽訂日起12個月內，轉讓予買方，遂與買方簽訂解除出售合同確認書，將於確認書生效後10個工作日內，退還所有按金6650萬元(約7510萬港元)予買方。

在簽署確認書後，各方根據出售合同所擁有的權利和承擔的責任即全面解除，亦不須根據出售合同條款履行或承擔任何違約或賠償責任。終止出售合同及簽訂確認書，對集團整體現有營運、業務和財務狀況並無任何重大不利影響。

金山工業於去年底公布出售上述物業，當時指出售的財務影響及所得款項的用途根據金山電池及其附屬公司截至2017年9月30日之第二季未經審計綜合財務報表，物業資產淨值約1750萬元。出售所得款項高於物業於2017年9月30日之資產淨值1750萬元人民幣及估算搬遷費用約1億元人民幣之總額約1.038億元人民幣。

除一小部分用作投資物業外，物業主要為金山電池用作生產用途的工廠。於截至2018年3月31日止年度，預期集團將因出售錄得未經審核除稅前溢利約1.236億港元及除稅後溢利約9260萬港元，當中並未扣除所須費用及非控股權益 。