恆和集團(00513-HK)向主席與執董購商廈與住宅項目

恆和集團(00513-HK)公布，集團將向執行董事陳聖澤、鄭小燕及陳偉立出售物業公司(Ontrack)之25%權益。物業(Ontrack)之地盤面積約為539平方米，該集團擬將物業(Ontrack)重建為一幢約26層高之高級寫字樓及零售綜合大樓，總樓面面積約為8,066平方米，該集團擬將其持有作長期租賃投資用途。

初步代價金額相等於一筆12.192億元減於出售事項(Ontrack)完成時之銀行借貸(Ontrack)之款項之25%。在達致初步代價之金額時，於出售事項(Ontrack)完成時之銀行借貸(Ontrack)將從有關金額扣除，原因為其於出售事項(Ontrack)完成後將仍屬物業公司集團(Ontrack)之未償還負債。基於2018年9月30日銀行借貸(Ontrack)之未償還本金額(未計利息)4.72億元計算，初步出售代價估計約為1.868億元。於出售事項(Ontrack)完成時之初步出售代價最終金額將基於銀行借貸(Ontrack)於完成日期營業時間結束時之實際金額(包括所有當時應計未付之利息)釐定。

同時，該集團將透過買方(Equal Glory)向陳聖澤收購物業公司(Equal Glory)90%權益。物業公司(Equal Glory)間接持有位於昌華街7、7A、9及9A號之物業(Equal Glory)。目前建於物業(Equal Glory)上之兩幢5層高樓宇將會拆卸。物業(Equal Glory)擬發展為一個建於2層高零售平台上之25層高住宅發展項目。

收購代價將相等於初步代價之金額，並可於收購事項(Equal Glory)完成時作出收購代價調整。初步收購代價之金額乃基於訂約各方達致之物業(Equal Glory)協定價值減於收購事項(Equal Glory)完成時之銀行借貸(Equal Glory)計算。物業(Equal Glory)之協定價值2.9568億元較該集團所委聘獨立專業估值師評估於2018年9月30日之物業(Equal Glory)市值約3.08億元折讓約4%。基於銀行借貸(Equal Glory)(未計利息)於2018年9月30日之未償還本金額1.18億元，初步收購代價估計約為1.59912億元。

初步出售之實際金額將於收購事項(Equal Glory)完成時落實，以反映銀行借貸(Equal Glory)之實際金額(包括所有當時應計未付之利息)。銀行借貸(Equal Glory)於收購事項(Equal Glory)完成後將仍屬物業公司集團(Equal Glory)之未償還負債。該集團將以現金向賣方(Equal Glory)結清所有收購代價。

