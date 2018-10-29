【日盛投顧】量縮整理 短、中空格局不變

◆盤勢分析

1. 週一亞股普遍開高，台股亦跟著開高，惟開高後賣壓仍大，指數很快回到平盤附近震盪，盤面電子股出現跌深反彈，非金電以食品、百貨內需、越概、TESLA 概念、運輸稍有表現，金融表現最弱，終場指數小漲 27.14 點，漲幅 0.29%，收在 9516.32，成交金額萎縮至 1054.45 億元。

2. 觀察台股技術面，10 月份呈現連續崩跌，即便 10/11 出現放量嘗試止跌回穩，但終究不敵賣壓再創新低。由於日 KD 指標已於低檔出現鈍化，且台股量能始終沒有放大，預期台股恐將難脫弱勢盤跌格局。操作上宜觀察技術面量、價，量能必須出現明顯改變，或者價格出現急遽下跌，指數才有機會出現像樣反彈，否則持續偏弱整理格局恐將不變。觀察台股籌碼面，外資 + 1.17 億元、投信 - 5.18 億元、自營商 - 27.61 億元，三大法人合計賣超 31.62 億元。

3. 觀察櫃檯市場，週一相對集中市場仍是弱勢，櫃檯指數盤中再創波段新低，惟週一諸多佔櫃檯市場跌深的權值個股皆出現跌深反彈，反彈延續力道的強度，或將成為整體櫃檯市場止跌回穩的重要關鍵，宜視為重要觀察指標。

空頭格局 個別族群表現

觀察台股盤面結構，電子 + 0.43%、金融 - 0.20%、非金電 + 0.29%、櫃檯市場 + 0.55%，電子股以中、小型股較有表現，週一櫃檯市場跌深的中、小型電子股表現強勢，在族群上以矽晶圓、PA 較有表現，集中市場則是以 Apple 概念、電信股稍具族群性；週一金融股成為盤面最弱勢的區塊，整體金融股盤跌走勢不變，權值股隨時都有再破底的疑慮，操作上宜保守；至於非金電，食品、百貨內需、越概、TESLA 概念、運輸較有表現，持續是短期焦點。