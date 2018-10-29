開發金採購愛心餅乾 接待萬聖節盛裝遊行幼童

Trick or Treat！一改金融機構的嚴肅氣氛，中華開發金控大樓在鄰近幼稚園小朋友萬聖節活動中，難得的充滿童趣及歡笑。為了迎接這群小小貴客，開發金控 (2883-TW) 特地向唐氏症基金會採購餅乾點心，希望在接待小朋友時，能關注到社會中需要幫助的團體，進而善盡企業社會責任。

為了接待 130 位精心裝扮的小朋友，化身「郭阿姨」的開發金控執行副總郭瑜玲表示，開發金控送給小朋友唐氏症基金會唐寶寶製作的「愛不囉嗦」餅乾，是以不倒翁作為圖示；「郭阿姨」希望小朋友能像不倒翁一樣的勇敢、打不倒。盛裝前來討糖是鄰近開發金控的立德幼稚園，學童大多是附近居民，也有不少開發金控員工的子女。開發金控希望在敦親睦鄰的同時，達到支持社會公益的雙重效果。

郭瑜玲指出，支持社福團體只是開發金控回饋社會的小小心意，多年來透過各種方式善盡企業社會責任。包括旗下子公司支持設立的中華開發工銀文教基金會及凱基社會福利慈善基金會，都透過各式專案計劃延伸關懷觸角，從學童的營養、學業到技藝職能，開發金控努力補足教育過程中的缺口。開發金控認為企業若要永續經營與發展，必須積極關懷與回饋社會，因此致力教育、公益、人文關懷及藝術文化。實踐公益是開發金控對台灣社會的長期承諾。