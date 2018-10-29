從3張圖表看美國失控的房租飆漲危機

美國住房及城市發展部 (HUD) 曾在 2014 年時提出警告，美國正面臨一場巨大的「房租承擔危機」，而美國勞工工資增長速度跟不上房租飆漲速度，情況正在逐年惡化。

2014 年哈佛大學一項綜合研究顯示，房租約占承租人收入 30%，而 10 年前僅占薪水 18%，此外，高達 27% 的承租人表示，房租佔他們薪水一半以上。

美國人口普查局公布的數據顯示，去年第 2 季，房租中位數季增 5%，從每月 864 美元增長至 910 美元，而 2018 年第 2 季則上揚至每月 951 美元。

美國中位數房屋月租

根據經驗法則，一個人的預算租金應約為月收入的 25% 至 30%，但由於房地產價格上揚，越來越多人買不起房子，而選擇租房子的方式，各地房租因此不斷上揚。

花費預測網站 HowMuch.net 調查顯示，在美國各州中，華盛頓 D.C. 的房租最貴，一個人每月收入至少需達 8487 美元，才有能力負擔租房，其次貴的地方為加州與夏威夷。較便宜的地區為美國東南部，但月收入仍須達 3500 美元的水平。

負擔租房美國各州居民所需月收入

該網站內容開發總監 Raul Amoros 指出，若以租金約為收入 1/3 的常理來看，住在美國東北方及加州的人需比南方人多賺一倍以上，才能負擔普通的住房。舉例來說，加州的家庭收入中位數為每年 6.7 萬美元，但以房租來看，加州居民收入須達 9.9 萬才能負擔租房。

同一時間，買房的價格攀升更勝房租的攀升，且房屋供應緊繃這，代表著「房租承擔危機」在短期間不會改善。好消息是，美銀美林認為美國房屋售價已達高峰，在 2019 年上半年至 2020 年時，情況可能會開始有所好轉。