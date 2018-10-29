【異動股】保險板塊大幅走低 中國太保(601601-CN)跌超5%

今日早盤，保險板塊集體大跌，截至發稿，中國太保(601601-CN)跌5.01%報34.10元，新華保險(601336-CN)跌4.21%報46.41元，中國人壽(601628-CN)、中國平安(601318-CN)跌近4%，天茂集團(000627-CN)跌超3%，西水股份(-CN)跌2.86%報11.56元。

權重股繼續主導行情，佔據漲跌幅主要榜面。從市場本身看本輪市場上漲主要動力來源於業績增長所屬的真成長股，尤其是半年報顯示業績增長的行業。而保險股作為本輪行情的帶頭軍在市場回調後也必將會重新帶領指數向上反彈。

長江證券指出，上市險企三季報陸續公佈，市場弱勢下投資表現相對穩健，準備金釋放支撐利潤增長，累計新單增速降幅持續收窄，基本面仍處於改善週期中;險資股權投資新規下發徵求意見，新規放寬投資股權險企要求，可投行業也適當放松，增強險企投資前端自主權，但更加註重後端的風險防控。當前板塊PEV估值較低，位於0.7-1.1區間，基本面穩健加政策放松利好的背景下，關註板塊估值修復機會。

綜合分析認為在市場維持高位整理行情下，保險概念作為金融藍籌股具有穩定大盤作用，在價值導向風格尚未改變格局下，保險股仍將是做多資金優先考慮的投資標的。