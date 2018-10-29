【大行報告】交銀國際：中國中藥子公司兩產品納入新基藥目錄 重申買入

交銀國際發表研報指，中國中藥(00570-HK)公告，其子公司中聯藥業旗下的主要產品鼈甲煎丸和金葉敗毒顆粒納入新基藥目錄，至此，公司獨家基藥品種增至10個。本次基藥目錄調整堅持調入調出併重，中西藥併重，共調入藥品187種，調出22種。鼈甲煎丸主要用於治療肝脾腫大及肝硬化等症狀，金葉敗毒顆粒為清熱解毒抗感染中藥，兩者均在國家醫保目錄乙類名單之中。該行認為，此舉將有效拓展公司中成藥產品序列，為穩步發展的中成藥板塊提供新的增長動力，進而提升公司的整體競爭力。

此外，成藥板塊中，核心臨床渠道品種2018上半年實現銷售收入7.1億元(人民幣，下同)，佔成藥板塊總收入54%。另外，作為公司核心臨床品種之一的仙靈骨葆膠囊，在近期發佈的國内首部《原發性骨質疏松症診療社區指導原則》中獲2B級别強力推薦。報告指出，2010年中國的骨質疏松症患者已超過200萬人，相應醫療支出高達649億元。公司2018上半年該藥品樣本醫院銷售額約2500萬元(PDB數據)，該行估計，隨著國内骨質疏松症醫藥需求不斷擴大，仙靈骨葆膠囊作為目前市場獨家醫保產品，相比同類骨科藥物，具有先發優勢，存在巨大的潛力填補現有市場空白。

研報認為，公司中成藥上市產品線豐富，且不斷得到優質新產品的補充，將為其提供持久穩定的增長動力，同時考慮到未來五年内中藥配方顆粒和中藥飲片板塊的強勁勢頭，公司業績值得長期看好，重申買入評級。維持2018-20年每股盈利預測不變，但考慮到無風險利率的提升以及市場波動性加劇，目標價由7.20港元下調至6.40港元，相當於2019年15倍市盈率和0.6倍市盈增長率。