港27家藍籌盈餘預測遭降 貿易戰陰魂不散 明年Q1業績前料續砍

美中貿易戰導致企業獲利成長面臨失速，過去 3 個月，50 家藍籌企業中逾半數已率先被投行調低全年盈餘預測及目標價。分析指，上市公司獲利前景有機會再遭下調，甚至持續到明年第一季業績高峰期。

據《彭博社》資料，過去 3 個月期間，投資界對 50 家藍籌股的盈餘調整情況，其中有 27 家藍籌的全年盈餘預測被調低，平均減幅 13.7%。當中，日前被富瑞及麥格理大砍目標價的舜宇光學 (2382-HK) 降幅最大，達 51.8%；瑞聲 (2018-HK) 的全年盈餘被調低近 43%。

上週公布第三季財報的建行 (0939-HK) 及國壽 (2628-HK) 未能交出令人驚喜的成績單，部分外資大行已出手調低 2 家公司的全年盈餘預測及目標價，國壽股價在財報公布翌日更大跌 6.7%。

工行 (1398-HK) 及騰訊 (0700-HK) 等重量股，將於未來 3 週內公佈第三季財報，若業績僅符合市場預期，相信也會掀起一波目標價削減潮，進而打擊股價表現。

香港經濟日報引述新加坡銀行中國股票策略師霍慧敏分析，在中美貿易戰的憂慮困擾之下，上市公司獲利前景有機會再遭下調，甚至持續到明年第一季業績高峰期，當中科技和非必需消費品屬於高危險類股。