財政司司長陳茂波筆下的盛事、文化、深度遊

十年前，香港決定撤銷葡萄酒關稅，不少評論都預期，本港的葡萄酒貿易及銷售量可望增加，這的確是過去一段日子的主要趨勢之一。不過，當時也許沒想到的是，隨著品嚐葡萄酒普及化，美酒配佳餚的飲食文化日漸流行，同時成為香港另一個標誌性品牌。

一連四日的第十屆香港美酒佳餚巡禮，今天來到最後一天。這幾天秋意漸濃，不少朋友都相約在下班後一起到中環海濱，品嚐及比較世界各地佳釀美食，也有不少中外旅客慕名而至。還未去的朋友，要好好把握今天的最後機會了。

感謝旅發局同事多年來的努力經營，美酒佳餚巡禮辦得有聲有色，今年共設有四百五十個攤位，吸引了逾三十個國家和地區的參展商參加，數目均為歷來之最。除了美酒、佳餚，今年還新增添了手工咖啡及各地傳統美食區，務求令參與者能有最多樣化的選擇。

為了慶祝活動踏入十周年，大會今年更引入無人機燈光表演，以一百架無人機在夜空中拼砌出各種閃亮耀眼的圖案，包括巨型生日蛋糕，還模擬開香檳及碰杯同飲的情境，實在為這活動增添醉人的氣氛。大會預計今年入場人次將達到十四萬，當中約一成為旅客。

香港的確是美食天堂，去年葡萄酒進口額達到120億港元，較十年前撤銷相關稅項前增加了逾六倍。超過一半是來自法國的紅酒。就單以法國主要產區波爾多為例，以萄葡酒價值計，香港是其第二大出口地。香港亦同時與十八個主要產酒地區或國家，簽訂了備忘錄，以加強與產區的推廣合作及鼓勵主題旅遊等。提到美食，香港亦是日本最大的農產品出口市場，過去亦常有不同的主辦單位，舉辦日本食品節等的活動。

其實，這些不同主題的活動，點滴累積，為香港打造出盛事旅遊、美食之都的歡愉感覺。這幾天我接待的一些外國訪客，都雀躍地說希望趁機會到美酒佳餚巡禮逛逛，可見這些活動對外國遊人的吸引力。

去年我主持的旅遊事務高層統籌會議，其中一項工作便是培育和拓展具本地及國際特色的大型盛事。除了美酒佳餚巡禮外，近年口碑不俗的盛事還有單車節、國際七人欖球賽、香港網球公開賽等。而龍舟嘉年華、大坑舞火龍等具本地特色的盛事，更可讓遊客加深認識香港本地的文化歷史。此外，近年電競急速冒起，潛在商機龐大，旅發局去年亦開始舉辦電競音樂節，吸引了大批年青的旅客。

事實上，近年世界各地遊客的要求已愈來愈高，希望通過旅遊可瞭解一個地方的變遷、文化與人文特色，從中體會歷史如何塑造當地的人物景緻，同時也希望從飲食與購物中，享受當地的文化智慧與風土人情。簡單如一道菜式、一份餐具，都包含著當地的文化歷史、生活習慣及智慧的累積。

旅遊，是聽一個地方訴說著古往今昔的故事。一個地方如何把自己的故事說得真摯動人，往往影響著旅客的體驗和願意逗留時間的長短。

除了美酒佳餚或單車、賽車等盛事旅遊，我們還提出推動本港的文化、古蹟、綠色及創意旅遊，務求為訪港旅客帶來更豐富及多元化的選擇和旅遊體驗。



早前到「大館」了解這歷史建築的活化工作。

在古蹟旅遊項目方面，近年可謂步入收成期，包括由舊中區警署建築群活化而成的「大館」在今年五月順利開幕，短短幾個月間已吸引了超過一百萬人次到訪，成績令人鼓舞。附近的孫中山史蹟徑今年四月亦完成更新，再加上鄰近的「元創方」，整個中西區的歷史古蹟旅遊路線頓時變得更為立體和完整。此外，發展局文物保育專員辦事處已連續八年，每年舉辦為期兩個月的「古蹟周遊樂」，讓公眾和旅客參觀全港各地的歷史建築，並提供免費導賞服務。

文化旅遊方面，西九文化區內的戲曲中心快將開幕，為本港提供一個更大的表演舞台，向國際遊人展示我們傳統的粵曲文化。此外，繼「舊城中環」後，旅發局最近也推出了「大城小區·深水埗」項目，向遊客推廣深水埗的傳統及特色小店。灣仔、西貢鹽田梓等地也是文化旅遊項目的好地方。

最近，廣深港高鐵及港珠澳大橋已先後順利通車，這些策略性大型跨境交通基建，將進一步促進人流，吸引更多旅客，鞏固香港作為國際旅遊城市的地位。事實上，在大橋通車首日，我們已看到不少市民急不待一試乘車橫渡廣闊浩瀚的伶仃洋。作為國家級工程的大橋，創下了多項工程界的世界紀綠，本身已是一項很有吸引力的旅遊項目，我相信未來將會有更多遊人慕名前來欣賞這宏偉浩大的建築，而業界也一定會把握商機，順勢開發更多新的旅遊產品。

以上種種，都是我們去年提出的旅遊業發展藍圖中的部份策略。未來我們會繼續貫切落實各項配套措施，不斷充實和豐富香港各種旅遊資源，我相信旅客對香港的印象將更加豐富而深刻，更加樂意多來香港﹗

財政司司長陳茂波 網誌 2018年10月28日