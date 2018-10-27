阿里質疑胡潤榜：中國不需要富豪榜 需要企業家精神

新浪科技訊 北京時間10月27日淩晨消息，阿里巴巴相關負責人今日在社交媒體表示：“對胡潤的想當然式排行榜，恕難認同，也恕難接受。”阿里巴巴相關負責人指出，過去一年馬雲和蔡崇信按公開計劃減持股票用以公益，是兌現公益承諾的必要執行動作；中國需要的是具有“家國情懷”和“世界擔當”的企業家精神，但中國不需要富豪榜。

本月25日，福布斯發布了最新的2018福布斯中國400富豪榜，馬雲2387.4億元成中國首富，騰訊董事會主席馬化騰以財富2263.2億元蟬聯榜單第2名。順豐控股董事長王衛財富數1028.1億元， 排名第7位。

百度董事會主席兼CEO李彥宏財富1007.4億元，排名第9；網易丁磊931.5億元財富排名第10。小米於7月上市後，董事長雷軍的財富上升到821.1億元，今年排名第11位。

公開資料顯示，早在阿里巴巴赴美IPO前的2014年4月25日，馬雲和蔡崇信就一起宣布，捐出他們在阿里巴巴擁有的、總體規模為阿里巴巴集團總股本2%的期權，用於成立個人公益信托基金，支持環境保護、醫療健康、教育發展和公益生態。

為了兌現這一公益承諾，2017年9月，馬雲與蔡崇信的慈善基金會簽訂了10b5-1售股計劃：從2017年10月起的12個月內，按照事先確定的條款，馬雲和蔡崇信將分別出售相應數量的股票，以達成公益慈善承諾。過去一年，他們出售的股票，正是對這一計劃的執行。

阿里巴巴方面表示，在此次“胡潤套現榜”發布前，從未與胡潤團隊有任何形式的數據交流和事實核查。對於片面關註財富、且嚴重缺乏事實依據的胡潤榜，阿里巴巴對其準確性、專業性尤其是社會價值表示質疑。

胡潤富豪榜的專業性、準確度和客觀性近年來不斷受到質疑。胡潤本人就曾對媒體公開表示：“我們只能確保60%至70%的準確性。”同時他也承認在榜單制作過程中，不時會受到富豪們的邀請，甚至有直接送物送錢等行為。早在2012年就有媒體指出：“胡潤榜單烏龍頻現，排行榜已淪為賺錢工具。” 如果準確度和客觀性均無法保證，胡潤富豪榜很難說有什麼社會意義。

阿里巴巴相關負責人表示：胡潤富豪榜僅僅關注富豪財富，忽視企業家精神，對公眾造成誤導。在當前不斷呼籲弘揚企業家精神的社會大背景下，很難說有什麼社會價值，反而對弘揚振奮民營企業信心、弘揚企業家精神帶負面影響。

阿里巴巴負責人表示：社會不需要價值扭曲和浮誇誤導的“排名表”，不需要為一己之私憑空想象的“富豪榜”；需要的是實打實為社會創造財富和就業機會的企業家，需要的是具有“家國情懷”和“世界擔當”的企業家精神。

以下為阿里巴巴相關負責人回應：

中國不需要富豪榜，中國需要企業家精神

1、早在阿里巴巴赴美IPO前的2014年4月，馬雲和阿里巴巴集團董事局副主席蔡崇信就共同宣布，將捐出他們擁有的、總體規模為阿里巴巴集團總股本2%的阿里期權，用以支持環境保護、醫療健康、教育發展和公益生態。

過去一年，馬雲和蔡崇信，按計劃減持股票用以公益，正是對公益承諾的必要執行動作。為了實現承諾，馬雲和蔡崇信未來仍將進行這樣的動作，每次我們都會進行充分披露。

2、胡潤團隊未與我們有任何形式的數據交流和事實核查，我們十分好奇於這份“胡潤套現榜”的依據與由來，並質疑此時此刻拋出這份所謂“排名表”的動機。對“想當然”式的排行榜，我們恕難接受，更無法認同。

3、阿里巴巴始終投身中國經濟建設，也堅持倡導和履行企業社會責任，致力於在公益、環保、脫貧多方面回饋社會。中國不需要價值扭曲和浮誇誤導的榜單，尤其不需要誤導公眾挑動矛盾的榜單。中國需要的是實打實為社會創造財富和就業機會的企業家，需要的是具有家國情懷和世界擔當的企業家精神。

責任編輯：張寧