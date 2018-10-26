天臣控股(01201-HK)附屬擬成立鋰離子電池合營企業

天臣控股(01201-HK)公佈，於2018年10月26日(交易時段後)，天臣新能源(公司之間接非全資附屬公司)與凱途香港及K2(美國)就成立合營企業訂立合作協議，合營企業將從事研究、開發、生產及銷售鋰離子電池及相關部件、電池管理係統、可充電電池包、電子產品及部件以及銷售往海外市場之操作平台。

K2(美國)於美國乃至全球均具有完善的銷售網絡，其亦於製造各應用層面(包括中國一家著名的汽車品牌)的電池管理係統方面享有盛譽，併具備相關專業知識。透過成立合營企業，公司及K2(美國)能夠互補彼此優勢及共享資源，有利於訂約方的可持續發展。預期合營企業將積極物色開發能夠支持汽車製造商B製造之商用車動力係統配套項目之業務機會。

凱途香港為凱途蘇州之控股公司，其最終控股公司為K2(美國)。該等公司主要從事鋰離子電池產品於不同應用層面之設計、開發和製造，包括船用電池和起動電池。K2(美國)與不同工商業及政府機構合作，包括美國海軍辦公室。自二零零六年以來，K2(美國)一直是鋰電池技術及商業化領域的先驅。其產品已被廣泛應用於航空、醫療及海洋業，如藍色起源新雪帕德*(Blue Origin New Shepard)火箭及本田商務噴氣機。

同日(交易時段後)，南京投資(公司之間接非全資附屬公司)與深圳文化及目標公司訂立增資協議，據此，南京投資已同意向目標公司註資人民幣2000萬元。於完成後，目標公司之註冊資本將由人民幣1000萬元增加至人民幣3000萬元。目標公司將由南京投資擁有66.67%權益。

董事會預期註資將有助集團從事物業發展行業，這於以下各方面與集團之擴張策略有關：透過建造位於溧水區的生產廠房及設施提升其鋰離子動力電池業務的產能;及滿足其員工及當地市場潛在買家的住房需求。通過簽訂增資協議，集團能夠將發展容州港九城時獲得的有關物業發展的技能、經驗及專業知識用於集團擁有市場份額的溧水區。同時，董事會認為註資使集團能夠多元化收入來源及拓展其收益基礎以在大緻落實容州港九城住宅單位的預售及出售後取得更高的投資回報。

目標公司主要於江西南昌從事物業投資、發展及管理。目標公司正在開發位於江西南昌之一處住宅物業項目，名為容州港九城，建築面積為37.37萬平方米。