攜手台大與工研院捕捉颱風 沃旭引進雙雷達系統來台研究

沃旭能源 (Ørsted) 今 (26) 日宣布在台啟動「雙都卜勒雷達計畫」，結盟臺灣大學、中央大學、文化大學與工研院，建立全面的知識交流網絡並簽署合作備忘錄，研究颱風及熱帶氣候的氣象動態對離岸風場的影響，協助政府實現氣象觀測研究目標，其為目前全球唯一一套應用於離岸風場的雷達系統。

雙都卜勒雷達系統為目前風力測量領域中最先進的科技，目前全球只有這套系統應用於離岸風場，而此系統已於英國 Westermost Rough 離岸風場成功完成營運，經由相關當局的批准後，將轉移至台灣的離岸風場。

沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文表示，沃旭致力於推動全方面的離岸風電在地化方案，雙都卜勒雷達計畫是其中一部份，而計畫也將帶動對本地建設公司和顧問的需求，也再次展現要將台灣打造成亞太離岸風電市場樞紐的承諾。

除將雙都卜勒雷達系統引進台灣外，沃旭也結盟臺灣大學、中央大學、文化大學與工研院，共同簽署合作備忘錄，將透過相關氣象參數觀測收集、數據處理分析、客製化預報產品整合技術，進一步研究颱風及熱帶氣候的氣象動態對離岸風場的影響，協助台灣政府實現氣象觀測研究目標。

沃旭今年 4 月時，便透露要將該雷達系統引進台灣，台大得知後，也主動與沃旭接觸，台大代理校長郭大維表示，盼未來能協助氣象局改進風場、風能預報，並協助台電和廠商開發建置風電預測和風機操作輔助系統。此外，也藉由此合作計畫培養風電產業的作業應用和工程人才。

沃旭能源的雙都卜勒雷達計畫為開放的學術研究計畫，歡迎從事氣象研究的單位和大學系所共同參與，以提升台灣對颱風的了解及風能相關科技。同時，雙都卜勒計畫所蒐集的數據，也提供給台灣的研究機構，執行領先全球的風能研究的機會。