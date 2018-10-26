全球人壽獲「107年運動企業認證」 向運動幸福企業邁進

全球人壽為讓同仁能有更強健的身體，秉持「以人為本 幸福企業」為營運策略之一，榮獲教育部體育署舉辦的 107 年運動企業認證，由全球人壽人資長陳幸琦代表，從副總統陳建仁手中開心受獎，運動企業認證每 2 年舉辦 1 次，全球人壽在 105 年也曾獲該獎項認證，連續獲獎代表全球人壽為備受肯定的「運動幸福企業」。

根據內政部公布 106 年簡易生命表註顯示，國人平均壽命 80.4 歲再度創下歷史新高。全球人壽以「因為愛 責任在」的品牌精神，不僅關心國人的保障，也在意國人的健康，因為健康是一切的基本。因此，不論是面對同仁、保戶或一般大眾，多年來持續致力於推廣運動與健康生活的重要性。全球人壽人資長陳幸琦表示，公司每 2 年提供同仁免費的健康檢查，舉辦許多健康講座，讓同仁更了解自己的身體現況；更提供免費的健身房及專屬教練、瑜珈教室等軟硬體，打造同仁享受運動的氛圍，且公司也成立「同仁俱樂部」，12 個社團中目前已有 10 個運動屬性的社團可參與，鼓勵同仁下班時間可多多參與社團活動，讓同仁在生活、工作與健康中，獲得平衡與放鬆。

全球人壽不遺餘力地打造健康環境與職場，備受各界肯定。今年更榮獲衛生福利部食品藥物管理署舉辦之「各式場域成癮物質預防教育宣導暨成效評估計畫」的「卓越楷模獎」及「企業競賽獎」雙料殊榮，並參與食藥署及國健署共同舉辦的 2018「反菸拒檳毒，健康最幸福」成果發表會，響應「反菸拒檳毒」理念，一起為打造健康職場環境而努力。

除了打造健康職場環境，全球人壽也積極向外宣導、支持各項運動賽事，包括贊助 2018 年 U12 亞洲盃少棒錦標賽，並於中華隊四強賽舉辦棒球主題日、贊助 2018 雅加達亞運及世界盃足球賽之賽事直播、日本讀賣巨人未來之星交流賽等；去年則贊助 2017 第四屆 WBSC 世界盃少棒錦標賽（U12）、2017 年全球人壽盃臺灣成棒經典賽，同時長期贊助文化大學棒球隊及亞洲棒球總會賽事，透過贊助各式國內外棒球活動，協助台灣棒球運動發展，也期望藉由各項賽事的贊助與支持，帶動棒球風氣並鼓勵國人支持國球。此外，全球人壽自 2016 年啟動「我的棒球夢」圓夢計劃，協助偏鄉離島的棒球員們擁有好品質的球具及球衣，並舉辦棒球營活動，邀請黃金級教練團協助訓練，讓基層棒球訓練更加紮實。

全球人壽 2018 年投入不分性別、老少咸宜的瑜珈運動，引領現代人在家就能進行由內而外的放鬆紓緩，讓運動成為日常生活的 DNA。全球人壽為提倡同仁運動風氣，做好自我健康管理，也特別開辦「健康體位管理班」及「輕鬆健走班」，利用公司健身房及走廊提倡同仁做好健康管理，達到工作、生活平衡的狀態。

全球人壽相信，有健康的生活，才有幸福的人生；而同仁的健康，是公司最重要的資產，企業塑造友善與健康的職場，才能讓同仁更全心投入、發揮所長，提供更多優質的保戶服務。因此全球人壽將會繼續努力，致力於打造以人為本的幸福企業，使全球人壽由內而外，洋溢健康與幸福，成為台灣壽險業的幸福企業典範。