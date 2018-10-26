台股盤前－矛盾大對決 美股反彈行情pk鴻海復牌恐補跌

國際金融市場動盪，外資 10 月以來累計賣超已經超過 1508 億元，昨 (25) 日把台股打到重挫 238 點、收 9520 點再向下探底，今晨美股雖然報復性反彈，但是鴻海今天減資後復牌恐面臨補跌，台股預期還是震盪為主。

台股昨天收 9520 點，為 2017 年 2 月 6 日以來最低，月季線下彎。櫃買指數更慘，被動元件、矽晶圓賣壓沉重，指數跌 4.41 點收 111.33 點，創近三年新低，跌幅 3.8% 超過集中市場的 2.4%。

外資加速提款台股，昨日擴大賣超台股 93 億元，且又賣超台積電 2.8 萬張、已連賣 15 天，是史上第五長的賣超紀錄。外資賣壓不停，恐引爆台股三大隱憂，包括外資可能下調台股目標、被動式基金賣壓擴大，以及半導體類股評價再下修。

分析師指出，外資 11 月起逐漸進入休假模式，所以 10 月大舉先行出場，亞股成為外資提款機，尤其台股權值股成殺盤重心。

不過今晨美股四大指數開高走高反彈，道瓊指數收復昨天近七成失地，S&P 500 指數結束連跌六天的頹勢，道瓊指數上漲 401.13 點、或 1.63%，那斯達克指數上漲 209.93 點、或 2.95%，S&P 500 指數上漲 49.47 點、或 1.86%，費城半導體指數上漲 26.80 點、或 2.34%。

今天觀盤重點，鴻海減資完成並換發新股後，將以參考價 82.62 元重新掛牌交易，但在鴻海停牌這段期間，台股大跌 459 點、跌幅約 4.8%，鴻海在重返市場後，是否會補跌值得關注。

蘋果 iPhone XR 新機今日起全球開賣，各項硬體零組件成本也出爐，LCD 面板成本居所有零組件之冠，鋁合金金屬框等機身零組件成本居第二高，也是台灣供應鏈當中，單價最高的零組件，可成、鴻準等機殼廠成為大贏家。iPhone XR 買氣佳，蘋概股表現備受期待。

此外，被動元件龍頭國巨自高檔 1310 元下跌，昨重挫 9.6%，收 315 元，波段下殺幅度即將破千元，回檔幅度已超過 7 成，不過，外資昨天逆勢回補 2,631 張，創下今年最大買超張數，可留意是否為國巨回穩打下強心針。

整體來說，近期有許多新的非經濟因素持續干擾市場，不過，美股今晨報復性反彈，或許可讓台股喘口氣，但是鴻海的補跌壓力仍是壓力所在，台股短線難恢復萬點，萬點成為上檔反壓，今天就算反彈也只能以技術性反彈視之，要真正止跌回穩要看外資回籠腳步。