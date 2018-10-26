在岸人民幣兌美元跌破6.96 離岸日内跌近200點跌穿6.97

外匯交易中心數據顯示，在岸人民幣兌美元跌破6.96關口，跌超0.2%低至6.9682，開盤後累計下挫近百點，至2008年5月以來新低;離岸人民幣兌美元跌破6.97關口，日内低見6.9747點，日内累計下跌近200點。

截止11:20分，在岸人民幣兌美元報6.9642點，跌0.22%;離岸人民幣跌0.279%報6.9730點;

昨日人民幣即期收盤還險守6.95關口，與中間價均創近22個月新低，報6.9498。

路透社援引交易員對昨日走勢解釋稱，美元指數延續偏強走勢，加上中間價跌破6.94元，午後客盤購匯情緒被激發，人民幣突破早盤區間，而欠佳的9月結售匯數據助力匯價下行。自6月中旬以來人民幣抛售步伐加快。在岸人民幣匯率當時至今已下跌超8.4%。他們認為，人民幣可能進入新的交易區間，風險繼續累積。

國家外匯管理局週四公佈，9月銀行結售匯逆差176億美元，較8月149億美元的逆差顯著擴增，創去年6月以來的最大逆差記錄。

在成交量方面，昨日人民幣即期成交量回落到300億美元左右的正常水平，週三則突破常規飙高至創紀錄的660多億美元。有交易員稱，週四大規模倒量行為被製止。

人民幣匯率的貶值態勢凸顯出市場對中國經濟下行的擔憂，分析人士高度關註匯率會否進一步逼近“7”這個十年最低位。上週五公佈的數據顯示，中國三季度GDP增速回落至十年最低水平，至6.5%。

商務部新聞發言人高峰昨日在記者會上重申，不會搞競爭性貶值，不會將人民幣匯率作為工具來應對貿易爭端等外部擾動。下一步，將堅定不移地深化匯率市場化改革，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。