中國外運(00598-HK)24.75億人民幣悉售招商路凱

中國外運(00598-HK)公布，公司兩間全資附屬公司招商船企及招商物流悉售招商路凱55%股權，代價為24.75億元人民幣。該集團預計自出售錄得收益9.155億人民幣(不包括稅務影響)。

招商路凱的主要業務為澳洲、新西蘭、東南亞及大中華地區提供托盤、托盤籠╱架、生鮮筐╱箱、散貨物流箱及配套輔助設備的租賃、維修、清洗、殘值處置、批發、佣金代理和進出口，並提供上述產品的循環共用整合解決方案的相關諮詢和技術服務。

買方為CITICCapitalManeuver與FVPallet。CITICCapitalManeuver是一間由一支基金擁有的投資控股公司，有關基金由中信資本控股有限公司負責私募股權投資業務的子公司提供諮詢服務。中信資本控股有限公司是一家主攻另類投資的投資管理和顧問公司，管理總額超過250億美元的資產。中信資本控股有限公司及其附屬公司的核心業務包括私募股權投資、不動產投資、結構融資及資產管理。FVPallet是一家由方源資本管理或提供諮詢服務的基金所擁有的投資控股公司。方源資本是一家私募股權投資公司，管理資產超過45億美元，其主要投資於消費零售、媒體與互聯網、醫療衛生及工業服務等產業。

