萬科A(000002-CN)前三季度淨利139.85億元 同比增26%

萬科A(000002-CN)10月25日晚公佈三季報，1-9月份實現營業收入1760.22億元，同比增長50.32%;實現淨利潤139.85億元，同比增長26.09%。

報告期内，公司房地產業務實現結算面積1,280.6萬平方米，貢獻營業收入人民幣1,675.6億元，同比分别增長32.5%和52.0%。1-9月，房地產業務的毛利率為27.8%，較去年同期提高4.5個百分點。第三季度實現營業收入人民幣700.5億元，同比增長48.1%;實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣48.6億元，同比增長28.3%。房地產業務實現結算面積579.2萬平方米，貢獻營業收入人民幣669.3億元，同比分别增長51.2%和49.7%。

公告稱，鑒於部分城市房地產市場調整，萬科對存在風險的項目計提存貨跌價準備，截至報告期末，存貨跌價準備餘額為41.4億元。

1-9月萬科經營活動產生的現金流量淨額為-257.71億元，同比減少254.02%，主要原因是公司經營規模擴大，對外支付款項增加。

萬科表示，各地因城施策，效果逐步體現。部分城市成交有所放緩，開發企業投資行為更趨理性，土地市場成交熱度下降。三季度末，公司長期重點觀察的14個城市的新房可售庫存(已取得銷售許可而尚未售出的面積)相比中期略有上升，總體庫存去化週期在8個月左右，和2018年中基本相當。