◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月25日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 富邦美債1-3 大江 新昕纖 生泰 碩禾 易威 駿熠電 富邦美債7-10 信立 謚源 訊聯 百略 富邦美債20年 穩懋 東林 美時 穆拉德 元大美債7-10 迎輝 欣厚-KY 寶島科 南璋 富邦中國政策債 牧德 友銓 德麥 勝昱 元大美債1-3 信驊 達威 中華食 精確 元大投資級公司債 撼訊 三圓 世坤 宏易 元大中國債3-5 松崗 雙喜 冠好 唐鋒 群益15年IG電信債 神盾 理銘 萬國通 榮群 群益15年IG科技債 奧斯特 亞都 新昕纖 天宇 群益10年IG金融債 東凌-KY 精確 新零售 國泰投資級公司債 明揚 崇友 力新 國泰5Y+新興債 綠河-KY 至興 恩得利 國泰1-5Y高收債 欣泰 長佳 李洲 富邦全球投等債 大恭 凱柏實業 富邦全球高收債 永純 元炬 國泰中國政金債5+ 泓瀚 及成 富邦中政債0-1 致振 和進 富邦A級公司債 創威 耀勝 FH中國政策債 唐榮 倚強 凱基中國債3-10 晉椿 錦明 凱基新興債10+ 久陽 鑫創 凱基科技債10+ 強新 廣寰科 元大AAA至A公司債 松和 點晶 群益AAA-AA公司債 川寶 建舜電 群益15年IG公用債 李洲 泰谷 群益15年EM主權債 及成 典範 合世 笙泉 長天 易威 新洲 益通 百略 倚強 振維 穆拉德 至寶電 鴻翊 南璋 錦明 迎輝 勝昱 宇環 欣厚-KY 精確 廣寰科 兆遠 健信 點晶 太欣 宏易 幸康 系統電 唐鋒 泰谷 世紀 榮群 矽瑪 華容 天宇 鴻翊 建榮 新零售 先益 立衛 力新 新鉅科 天揚 恩得利 晶達 鈺創 李洲 友銓 佳總 凱柏實業 凱鈺 合正 元炬 三聯 寶聯通 及成 合邦 凱鈺 和進 萬旭 德宏 耀勝 訊達 合邦 倚強 撼訊 萬旭 錦明 亞銳士 驊宏資 鑫創 信昌電 久正 廣寰科 合晶 上揚 點晶 全譜 全譜 建舜電 易通展 易通展 泰谷 沛波 安鈦克 典範 元隆 元隆 長天 沛亨 沛亨 益通 迅德 九暘 振維 倉和 凱碩 鴻翊 光菱 全達 迎輝 星雲 奧斯特 欣厚-KY 三圓 保銳 兆遠 雙喜 越峰 太欣 豐謙 英格爾 系統電 理銘 士開 世紀 惠普 昇益 華容 中連貨 志嘉 建榮 漢來美食 富裔 立衛 易飛網 正德 天揚 亞都 燦星旅 鈺創 老爺知 富驛-KY 佳總 滿心 劍湖山 合正 東凌-KY 德記 寶聯通 德記 泰偉 凱鈺 大展證 華義 德宏 誠品生活 昇華 合邦 泰偉 得利影 萬旭 華義 鼎創達 驊宏資 大宇資 花王 久正 得利影 邦泰 上揚 時報 全譜 琉園 易通展 旭然 安鈦克 鼎創達 元隆 捷必勝-KY 沛亨 明揚 九暘 紅木-KY 凱碩 綠河-KY 全達 欣雄 奧斯特 欣泰 保銳 大汽電 越峰 英格爾 士開 昇益 志嘉 富裔 正德 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 泰偉 華義 昇華 得利影 時報 鼎創達 花王 邦泰