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◆台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧10月25日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     晟楠     富邦美債1-3          大江              新昕纖   生泰     碩禾       
易威     駿熠電   富邦美債7-10          信立              謚源     訊聯                
百略              富邦美債20年          穩懋              東林     美時                
穆拉德            元大美債7-10          迎輝              欣厚-KY  寶島科              
南璋              富邦中國政策債          牧德              友銓     德麥                
勝昱              元大美債1-3          信驊              達威     中華食              
精確              元大投資級公司債          撼訊              三圓     世坤                
宏易              元大中國債3-5          松崗              雙喜     冠好                
唐鋒              群益15年IG電信債          神盾              理銘     萬國通              
榮群              群益15年IG科技債          奧斯特            亞都     新昕纖              
天宇              群益10年IG金融債                            東凌-KY  精確                
新零售            國泰投資級公司債                            明揚     崇友                
力新              國泰5Y+新興債                            綠河-KY  至興                
恩得利            國泰1-5Y高收債                            欣泰     長佳                
李洲              富邦全球投等債                                     大恭                
凱柏實業          富邦全球高收債                                     永純                
元炬              國泰中國政金債5+                                     泓瀚                
及成              富邦中政債0-1                                     致振                
和進              富邦A級公司債                                     創威                
耀勝              FH中國政策債                                     唐榮                
倚強              凱基中國債3-10                                     晉椿                
錦明              凱基新興債10+                                     久陽                
鑫創              凱基科技債10+                                     強新                
廣寰科            元大AAA至A公司債                                     松和                
點晶              群益AAA-AA公司債                                     川寶                
建舜電            群益15年IG公用債                                     李洲                
泰谷              群益15年EM主權債                                     及成                
典範              合世                                         笙泉                
長天              易威                                         新洲                
益通              百略                                         倚強                
振維              穆拉德                                       至寶電              
鴻翊              南璋                                         錦明                
迎輝              勝昱                                         宇環                
欣厚-KY           精確                                         廣寰科              
兆遠              健信                                         點晶                
太欣              宏易                                         幸康                
系統電            唐鋒                                         泰谷                
世紀              榮群                                         矽瑪                
華容              天宇                                         鴻翊                
建榮              新零售                                       先益                
立衛              力新                                         新鉅科              
天揚              恩得利                                       晶達                
鈺創              李洲                                         友銓                
佳總              凱柏實業                                     凱鈺                
合正              元炬                                         三聯                
寶聯通            及成                                         合邦                
凱鈺              和進                                         萬旭                
德宏              耀勝                                         訊達                
合邦              倚強                                         撼訊                
萬旭              錦明                                         亞銳士              
驊宏資            鑫創                                         信昌電              
久正              廣寰科                                       合晶                
上揚              點晶                                         全譜                
全譜              建舜電                                       易通展              
易通展            泰谷                                         沛波                
安鈦克            典範                                         元隆                
元隆              長天                                         沛亨                
沛亨              益通                                         迅德                
九暘              振維                                         倉和                
凱碩              鴻翊                                         光菱                
全達              迎輝                                         星雲                
奧斯特            欣厚-KY                                      三圓                
保銳              兆遠                                         雙喜                
越峰              太欣                                         豐謙                
英格爾            系統電                                       理銘                
士開              世紀                                         惠普                
昇益              華容                                         中連貨              
志嘉              建榮                                         漢來美食            
富裔              立衛                                         易飛網              
正德              天揚                                         亞都                
燦星旅            鈺創                                         老爺知              
富驛-KY           佳總                                         滿心                
劍湖山            合正                                         東凌-KY             
德記              寶聯通                                       德記                
泰偉              凱鈺                                         大展證              
華義              德宏                                         誠品生活            
昇華              合邦                                         泰偉                
得利影            萬旭                                         華義                
鼎創達            驊宏資                                       大宇資              
花王              久正                                         得利影              
邦泰              上揚                                         時報                
                  全譜                                         琉園                
                  易通展                                       旭然                
                  安鈦克                                       鼎創達              
                  元隆                                         捷必勝-KY            
                  沛亨                                         明揚                
                  九暘                                         紅木-KY             
                  凱碩                                         綠河-KY             
                  全達                                         欣雄                
                  奧斯特                                       欣泰                
                  保銳                                         大汽電              
                  越峰                                                             
                  英格爾                                                           
                  士開                                                             
                  昇益                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  昇華                                                             
                  得利影                                                           
                  時報                                                             
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  邦泰
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