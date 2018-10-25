大金融午後再度發力 滬指低開高走成功翻紅重返2600點

今日，受環球市場大跌影響，滬深兩市早盤大幅低開，隨後在地產、銀行、證券等權重板塊帶動，股指開始探底回升;臨近收盤，金融股發力上攻，券商股全線爆發，滬指成功翻紅，重回2600點，深成指和創業板指跌幅收窄;創業板指相對較弱，全天均在低位徘徊震蕩。

截止收盤，滬指收報2603.80點，漲0.02%，成交額1376億;深成指收報7529.41點，跌0.21%，成交額1550億;創業板收報1273.60點，跌0.82%，成交額489億。

截止A股收盤，滬股通淨流出24.78億，深股通淨流出7.1億。其中，滬股通中資金流入最多的是保利地產，淨流入2.85億，其次為華安證券、中原證券、建設銀行、海通證券。資金流出最多的是伊利股份，淨流出1.98億;深股通中資金流入最多的是萬科A，淨流入2.98億，其次為平安銀行、招商蛇口、金貴銀業、國元證券。資金流出最多的是浪潮信息，淨流出2.73億。

從盤面來看，大金融板塊依舊是穩定市場的主要力量，國海證券、中原證券等9隻券商個股漲停，汽車整車、黃金、銀行、地產等板塊漲幅居前;但軟件、集成電路、5G、芯片等科技股表現疲軟，次新股、鈦白粉、數字中國、西藏、高送轉、水泥等板塊跌幅居前。