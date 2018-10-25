中國三季度互聯網行業融資大增343% 大數據等領域活躍--投中研究院

投中研究院發布的數據顯示，2018年三季度互聯網行業投融資市場融資案例數量和金額同比大幅增長。其中融資案例數量302起，同比增長9.82%；融資規模118.49億美元，同比增長342.62%。電子商務、大數據等熱點領域融資活躍。

金融時報援引投中研究院稱，互聯網企業國際化輸出成效顯著，新興國家成為主陣地。在電子商務領域，阿裏巴巴跨境平台已經覆蓋230個國家和地區。在移動出行領域，滴滴出行與其投資與合作業務覆蓋全球超過60%人口，服務超過1,000個城市。

細分領域中，電子商務領域位居融資數量及規模首位。融資案例數量119起，融資規模達到31.56億美元。資本市場對電商領域繼續保持信心，電商平台將繼續分解零售市場，同時傳統零售商正在逐步拓展線上渠道。全渠道零售繼續為在線和實體零售創造協同效應。

同時，第三季度互聯網行業並購市場宣布交易案例數量67起，同比下滑37.96%，披露金額148.95億美元，同比增長134.64%。完成並購交易案例數量31起，同比下滑45.61%。披露金額26.08億美元，同比下滑3.19%。

此外，第三季度IPO融資規模大幅度增長。有9家互聯網中企完成IPO，同比增長80%，募資總規模達到101.76億美元，同比增長2,955.86%。

路透北京10月25日