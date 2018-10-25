深交所：首單纾困專項債擬在深交所發行 助力民營企業穩健發展

據深交所消息，10月24日，深圳市投資控股有限公司2018年纾困專項債券發行公告在深交所官網披露，將於10月26日簿記發行10億元。

根據深圳市政府促進轄内優質上市公司穩健發展、共濟化解流動性風險的精神，深圳投控作為主要落實主體之一，在深圳市國資委領導下積極籌備設立深圳投控共赢股權投資基金(暫定名稱)，通過股權形式化解民營上市公司股票質押風險。深圳投控將聯合社會資本等參與方，以本期債券募集資金出資設立深圳投控共赢股權投資基金，通過市場化方式構建風險共濟運作機製，幫助緩解深圳市民營上市公司實際控製人流動性壓力。

本次深圳投控纾困專項債券的發行，是充分利用資本市場融資功能、拓寬化解民營企業流動性風險資金渠道的重要一環。專項債券的落地具有重要示範作用，目前多家承擔化解民營企業流動性風險責任的主體企業對此持積極態度。

深交所方面表示，下一步，深交所將堅定不移地貫徹國家基本經濟製度，按照中國證監會的統一部署，充分發揮深交所服務民營企業、創新企業、中小企業的特色和優勢，推動債券市場產品創新，與地方政府、金融機構等有關方面密切配合，通過多種債務工具努力幫助民營企業解決融資難問題，支持民營企業穩健發展。