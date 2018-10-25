[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/10/24 107/10/23 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.87000 24.47000 0.40000 1.63465 元大滬深300單日正向2倍基金 13.05000 12.85000 0.20000 1.55642 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.41000 33.90000 0.51000 1.50442 兆豐國際國民基金 19.28000 19.03000 0.25000 1.31372 保德信科技島基金 22.86000 22.62000 0.24000 1.06101 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 34.76000 34.40000 0.36000 1.04651 保德信中小型股基金 36.44000 36.08000 0.36000 0.99778 保德信店頭市場基金 25.59000 25.35000 0.24000 0.94675 元大實質多重資產基金-新台幣 8.68000 8.60000 0.08000 0.93023 日盛小而美基金 15.57000 15.43000 0.14000 0.90732 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.66000 15.52000 0.14000 0.90206 保德信金滿意基金 37.97000 37.64000 0.33000 0.87673 華南永昌物聯網精選基金 9.60000 9.52000 0.08000 0.84034 群益創新科技基金 28.55000 28.32000 0.23000 0.81215 野村台灣高股息基金 23.01000 22.83000 0.18000 0.78844 德信台灣主流中小基金 15.56000 15.44000 0.12000 0.77720 台新台灣中小基金 27.57000 27.36000 0.21000 0.76754 國泰科技生化基金 27.61000 27.40000 0.21000 0.76642 摩根中小基金 19.01000 18.87000 0.14000 0.74192 保德信高成長基金 83.41000 82.80000 0.61000 0.73671 野村中小基金-累積類型 39.82000 39.53000 0.29000 0.73362 群益道瓊美國地產ETF基金 19.27000 19.13000 0.14000 0.73183 合庫台灣基金 9.89000 9.82000 0.07000 0.71283 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 21.21000 21.06000 0.15000 0.71225 兆豐國際中小基金 12.95000 12.86000 0.09000 0.69984 台新中國通基金 34.89000 34.65000 0.24000 0.69264 永豐高科技基金 20.40000 20.26000 0.14000 0.69102 元大實質多重資產基金-美元 8.18700 8.13100 0.05600 0.68872 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 17.18010 17.06480 0.11530 0.67566 元大實質多重資產基金-人民幣 8.97000 8.91000 0.06000 0.67340 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------