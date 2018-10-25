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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/10/24  107/10/23 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      24.87000   24.47000   0.40000    1.63465
元大滬深300單日正向2倍基金                                       13.05000   12.85000   0.20000    1.55642
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 34.41000   33.90000   0.51000    1.50442
兆豐國際國民基金                                                 19.28000   19.03000   0.25000    1.31372
保德信科技島基金                                                 22.86000   22.62000   0.24000    1.06101
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     34.76000   34.40000   0.36000    1.04651
保德信中小型股基金                                               36.44000   36.08000   0.36000    0.99778
保德信店頭市場基金                                               25.59000   25.35000   0.24000    0.94675
元大實質多重資產基金-新台幣                                       8.68000    8.60000   0.08000    0.93023
日盛小而美基金                                                   15.57000   15.43000   0.14000    0.90732
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               15.66000   15.52000   0.14000    0.90206
保德信金滿意基金                                                 37.97000   37.64000   0.33000    0.87673
華南永昌物聯網精選基金                                            9.60000    9.52000   0.08000    0.84034
群益創新科技基金                                                 28.55000   28.32000   0.23000    0.81215
野村台灣高股息基金                                               23.01000   22.83000   0.18000    0.78844
德信台灣主流中小基金                                             15.56000   15.44000   0.12000    0.77720
台新台灣中小基金                                                 27.57000   27.36000   0.21000    0.76754
國泰科技生化基金                                                 27.61000   27.40000   0.21000    0.76642
摩根中小基金                                                     19.01000   18.87000   0.14000    0.74192
保德信高成長基金                                                 83.41000   82.80000   0.61000    0.73671
野村中小基金-累積類型                                            39.82000   39.53000   0.29000    0.73362
群益道瓊美國地產ETF基金                                          19.27000   19.13000   0.14000    0.73183
合庫台灣基金                                                      9.89000    9.82000   0.07000    0.71283
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                21.21000   21.06000   0.15000    0.71225
兆豐國際中小基金                                                 12.95000   12.86000   0.09000    0.69984
台新中國通基金                                                   34.89000   34.65000   0.24000    0.69264
永豐高科技基金                                                   20.40000   20.26000   0.14000    0.69102
元大實質多重資產基金-美元                                         8.18700    8.13100   0.05600    0.68872
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      17.18010   17.06480   0.11530    0.67566
元大實質多重資產基金-人民幣                                       8.97000    8.91000   0.06000    0.67340
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