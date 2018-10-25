華昱高速(01823-HK)隨岳高速公路湖南段引切新創建(00659-HK)

華昱高速(01823-HK)公布，10月18日，該集團附屬公司好兆有限公司作為賣方1，控股股東、主席陳陽持有的深圳華昱投資開發集團作為賣方2，與新創建集團(00659-HK)的間接全資附屬公司廣東新川有限公司訂立該協議，廣東新川分別向好兆與深圳華昱購入湖南道岳高速公路實業有限公司30%及10%股權，且並無附帶任何產權負擔。應付賣方1及賣方2的總代價為4.6993億(人民幣.下同)，即好兆收取3.5245億元及深圳華昱收到1.1748億元。

目前，於中國湖南省的隨岳高速公路湖南段，由湖南道岳高速公路實業擁有及營運。

華昱高速指，預期有關出售事項一的估計除稅後收益約3.292億元將會計入該集團綜合權益賬。出售事項一的部分所得款項淨額約5000萬元擬用作股息分派，按該公司已發行股份數目約4.126億股並無發生任何變動，預期董事會可能建議按每股股份約0.121元派發股息。至於其他套回來的資金，約1.645億元根據該協議用於提供財務支持；餘額約1.582億元用作集團的一般營運資金。

於完成後，該集團將持有湖南道岳高速公路實業60%股權且湖南道岳高速公路實業仍將為該集團附屬公司。華昱高速透過其於湖南道岳高速公路實業的90%股權，主要於中國從事目標高速公路的建造、經營及管理。