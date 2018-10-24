大悅城地產(00207-HK)附屬以13.99億元成功競標武漢市一土地使用權

大悅城地產(00207-HK)公佈，於2018年10月24日，間接非全資附屬公司悅谷已獲武漢市國土資源和規劃局告知，其已於拍賣會上以人民幣13.99億元成功競標武漢市國土資源和規劃局掛牌出售的地塊的土地使用權。各地塊的出售均以彼此為條件。預期將於2018年11月30日或之前簽訂收購事項相關土地使用權出讓合同。悅谷已支付一筆合共人民幣13.99億元的款項，作為競買保證金。緊隨收購事項完成後，公司將間接持有該地塊的權益。

集團於中國主要從事綜合體及商用物業的開發、運營、銷售、租賃及管理。該地塊位於武漢東湖新技術開發區黃金地段，併適合商業及住宅物業開發。鑒於該地塊的位置及指定用途，預計該地塊開發完成後，將實現高投資價值，從而為集團帶來穩定可觀收入及利潤。董事認為收購事項符合集團業務發展戰略及規劃。

悅谷為一間於香港註冊成立之有限公司，由公司及Reco Valley共同成立。於本公告日期，就股權及利潤分成而言，悅谷由公司及Reco Valley分别擁有51%及49%。因此，悅谷為公司的間接非全資附屬公司。悅谷主要透過其全資項目公司投資及開發該地塊。

Reco Valley為一間於新加坡註冊成立的有限公司，併為GIC (Realty) Private Limited的間接全資附屬公司，其為若幹公司物業發展項目的合營夥伴。此外，於本公告日期，GIC Private Limited擁有公司已發行股本約7.31%權益。GIC (Realty) Private Limited以及GIC Private Limited 均為新加坡財務部全資持有的公司。新加坡財務部是根據新加坡財務部設立法案(第183章)設立的法律公司實體，設立的目的是持有和管理新加坡政府的資產。Reco Valley主要從事資產管理及投資管理。