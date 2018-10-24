【大行報告】景順：可考慮增加流動性較高的投資

景順（Invesco）首席環球市場策略師Kristina Hooper就股市最新走勢發表評論:

十月份市場拋售

- 報告認為十月份的市場拋售可能主要源於兩大風險 – 貨幣政策正常化和保護主義抬頭。近日有三項因素導致股市下挫，其中兩項與貿易相關，餘下的則關乎利率上漲：

o 近期工業相關企業的盈利前景已顯示生產成本正在增加。

o 部分人士憂慮美國關稅壓力增加使中國經濟進一步放緩。

o 市場意識到，外國購買美國國債的幅度於2018年大幅放緩；惟與此同時，由於資產負債表正常化和赤字增加，美國累積了更多國債。

貿易緊張局勢的影響

- 中國致力推行去槓桿和供應鏈改革，期望經濟以非常穩定的速度放緩，將影響減至最低。當局已經開始在這方面取得進展，而中國的信貸指標亦已經有所改善。

- 中美貿易爭端為中國經濟帶來了較大的壓力，投資者對此感到憂慮。

- 市場關注關稅措施令生產成本上升，部分美國公司的利潤已經見頂。雖然第三季度的業績亮麗，但盈利前景中也提及到關稅的影響。

投資前景

- 經濟和市場面對的兩大風險，是聯儲局政策正常化和保護主義，而這兩項因素的影響均已浮現。除此之外，環球地緣政治局勢亦影響市場走勢。這些風險已經持續一段時間，報告預計市場將續添波動，尤其是下行壓力。

- 若貿易局勢顯著升溫，投資者可能需要考慮在各個資產類別中增加流動性相對較高的投資，甚至減少風險資產的比例。