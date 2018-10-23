【華冠投顧】賴昇楷：國際股市再起漣漪 台股浮現破底危機

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日提到「大盤與 OTC 指數同步收在上週五高點之上，改變了本月初台股自 "萬一" 起跌以來的空方慣性，視為多方重新掌握發球權」，然而今天受到亞股全面跳水衝擊，即便台股跌勢相對較輕，但大盤畢竟 - 199 點摜破了昨日低點，OTC 指數也 - 1.97% 再度失守五日線，因此需要重新調整操作策略。

今日大盤成交量僅僅千億出頭，殺低的動能其實不算強，盤勢之所以還能大跌，主因出在買盤整個萎縮掉，這部分可以從大盤委買張數驟降清楚見到，至於多方為何徹守？目前已知的利空是美國退出《中程飛彈條約》並於昨日派艦通過台海，這種擴大與中、俄對抗強度的態勢引發週邊市場對地緣政治風險的擔憂，日韓股市也因此相繼破底。

今日台股跌幅相對較小，對照日、韓股市的破底走勢也算相對有守，但是下檔防守買盤不若先前幾日的游刃有餘也是事實，為避免可能破底再次引發技術面停損賣壓，故於操作上減持多方部位並且建立部分避險部位。

＜強弱勢股＞

今日相對強勢的個股為生技族群的《3176 基亞》、《1565 精華》、《1707 葡萄王》、《8436 大江》... 等，不過多為跌深反彈的結構且難以帶動人氣。弱勢股則遍布在各大族群，包括被動元件《2327 國巨》、《2492 華新科》...，矽晶圓《5483 中美晶》、《6182 合晶》...，傳產《1101 台泥》、《1710 東聯》、《2612 中航》...，金融《2882 國泰金》、《2884 玉山金》... 等。

＜ 強股秘笈【王子復仇記 Ⅰ】＞

今天已帶學員將【王子復仇記 Ⅰ】當中個股下車，盤中也在 Line@當中同步提醒大家，(青蛙王子)8463 潤泰材 ＆ (小王子)6278 台表科昨天雙雙攻到漲停，今天前者早盤 + 2.4% 續創短高，後者幾乎整天維持紅盤 (遠強於大盤)，這 2 檔相信大家是輕鬆賣都是賺。《海王子》及《星星王子》股價在還在上週四分享時的位置附近震盪。至於上周五盤後影音提醒《白馬王子》"買點還沒到"，今天隨勢下跌，暫無布局機會。

亞股出現預期之外的大跌而且多方防守意圖迥異於近日游刃有餘的狀態，所以必須提高風險控管，另根據秘笈訂定的出場 SOP，今天也達到了 "大盤跌破 9800 點就退場" 的要件，故即使是強勢股，也須依照紀律先作出場。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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