【華冠投顧】幸運星-大盤大跌1400點後……利空卻越來越多??......此時開始請勿恐慌……該準備如何為自己財富重分配了！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：6176 瑞儀、3059 華晶科、3176 基亞、2492 華新科、2327 國巨

今日台股晴空霹靂…… 昨晚 9:00 兩艘美國軍艦從台灣鵝鑾鼻海域由南向北航經台灣海峽，用以威脅大陸同意中美貿易的條件！！加上美國宣布退出中程核武條約，揚言要擴大核武與軍備用以對抗中共的擴張軍備！！全球軍事競賽由美國開始發動了！！

全球股市均重挫，韓、日股軍破底，台股也大跌 199 點，OTC 大跌 1.97%，總下跌的家數達 1261 家，恐慌氣氛濃厚，昨日多頭發動的攻擊，今日又開始熄火！ 權值股幾乎全軍覆沒，水泥 1101 台泥、1102 亞泥，金融租賃 5871 中租 - KY，電子 2330 台積電、3008 大立光、2354 鴻準、4938 和碩、2327 國巨、2492 華新科 MLCC 族群再度破底！大家都擔心台海危機再現！台股充滿恐慌與恐懼！！！

今日上漲家數僅 227 家，其中漲幅較大的有 2468 華經、3176 基亞、3059 華晶科、6176 瑞儀、2301 光寶科……

【破底個股甚多……】

被動元件：2492 華新科、2327 國巨、3624 光頡、2375 智寶...

矽晶圓：5483 中美晶、3532 台勝科

其他：3529 力旺、6451 訊芯 - KY、5871 中租 - KY、1710 東聯、1312 國喬、1444 力麗、1504 東元、2351 順德、6414 樺漢……

昨日多頭奮力一戰，仍敵不過川普今日的突發性利空猛烈攻擊！！利空總是會過的，大家有沒有發現大跌 1400 點後，利空越來越多、越來越重…… 這是今年唯一一次財富重分配的好機會！！切記此時勿再恐慌了…… 請開始留意質感好股票逢低慢慢佈局即可…… 準備好好的為自己把握住財富重分配的機會囉！！

文章篇幅有限………… 請免費加 LINE 粉絲群組隨點隨聽老師《股市幸運星》節目！！

最後今日中午北部地區有感地震，希望大家平安，祝大家明日操作順利！！！

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