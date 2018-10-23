【華冠投顧】反彈波來了，強彈?弱彈?

范振鴻 分析師

●盤勢分析

大盤一樣就是 9740 不破看反彈，10272 不過沒機會翻多，今天雖然主殺權值股大跌，但指標 2330 台積電今天儘管跌 2.95%，但是也還沒有跌破近期整理結構，電子指數也是一樣的狀況，所以反彈波還是有機會，差別一樣就是大彈小彈或向右彈。當然不能排除的就是往下彈的可能，在近期美股預期的強彈波沒有出現的狀況下，同時又有川普放話利空，這邊若不彈往下殺，記得就要嚴守出場點。

而近期也不斷提醒反彈波隨時有結束的可能，不要搶反彈，今天大跌的反應不能說接下來就一定會大跌，但是幾個交易原則守好，相信大家不會受傷。

●類股方面

近期強勁的蘋果概念股昨天也有提醒，雖然強勁但仍然非多頭走勢，要留意反壓出場，今天 6456 GIS-KY、6153 嘉聯益都大跌 5%，6147 頎邦也是下跌近 3%，5264 鎧勝 - KY 雖然收紅但仍然處在壓力區，提醒大家見好就收。

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