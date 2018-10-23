台股恐慌賣壓出籠尾盤下殺 指數重挫近200點恐回測前波低點

台股今 (23) 日受美中關係緊張影響震盪走弱，加上台積電、中華電、大立光等權值股尾盤下殺、被動元件跌幅擴大，終場加權指數下挫 199 點或 2%，跌破 9800 點關卡，收在 9775.2 點，為今日最低，成交量 1015 億元，法人指出，近來國際政經局勢動盪，台股震盪加劇，恐回測前波 9740 點低點。

美國 2 艘軍艦通過台灣海峽，美中關係緊張，加上美國日前宣布退出與俄羅斯簽署的《中程導彈條約》除了美俄「核對峙」恐重現，此舉更被外界視美為與陸在亞太抗衡，美可能將在亞洲如日本或關島部屬飛彈反制，亞太情勢再度升溫。

亞股今日在恐慌氛圍壟罩下，一片慘綠，香港恆生指數重挫逾 3%，日、韓股下跌逾 2.5%，陸股也有超過 2% 的跌幅，台股也同步走弱，跌破 9800 點，來到今日最低點。

觀察今日權值股表現，台積電尾盤爆出近 5000 張賣單，跌幅擴大至 2.95%，股價來到 230 元，成為大盤甩尾主因，加上中華電、大立光、聯發科等尾盤也遭狙擊，加權指數收盤跌點擴大至 199 點。

此外，被動元件族群午盤過後跌幅擴大也為拖累大盤因素，國巨終場下跌 6.15%，收在 366 元，股價突破前段低點，華新科跌 8.3%，大毅、禾伸堂、信昌電、密望實等也有逾 6-7% 的跌幅。

而水泥雙雄再度走弱，台泥下跌 4.1%、亞泥重挫 6.5%，除了拖累大盤外，水泥指數更是跌逾 4.66%，為今日類股指數中表現最弱勢。

法人指出，近期美中 2 國不論在貿易、或是政治軍事，雙方關係都越來越緊張，加上近期美國將舉辦期中選舉，市場觀望氛圍濃厚，恐加劇台股震盪，能否不破前段低點 9740 點，並站穩 5 日短均線將成關鍵。