【大行報告】中泰證券：九陽股份(002242-CN)收入利潤雙增長

中泰證券發表研報指，10月21日晚九陽股份(002242-CN)發佈2018年三季度業績報告。報告期内公司實現營業總收入54.4億元，同比增長7.4%;歸母淨利5.7億元，同比增長5.7%，收入利潤雙增長，長期穩健高效增長值得期待。公司三季度毛利率32.4%，同比下降0.4pct，其中Q3毛利率為31.1%，同比下降2.7pct，因為原材料成本保持高位整蕩，導致毛利率短期承壓，公司費用管控良好，整體淨利率企穩。同時，截止9月底，公司銷售增加，且為雙十一備貨準備，應收賬款和存貨增長，經營性現金流大幅改善，淨額4.2億元，同比大幅增長246.1%。

此外，公司今年以來新建改造終端門店近千家，大力推進品牌店等自有渠道門店的建設。截止報告期末，公司在大型購物廣場新開門店約10家，新建品牌旗艦店、品牌體驗店、品牌專賣店等約100家。公司堅持體驗式營銷，為消費者營造一站式全品類的購物場景，線上線下相互促進，推動整體發展。公司擬回購股份數量400萬股，彰顯了公司對未來發展前景的信心。

中泰預計18-20年公司收入為79.19億元、88.11億元、100.63億元，歸母淨利潤為7.82億元、9.22億元、11.04億元，EPS為1.02元、1.20元、1.44元。