人民幣兌美元中間價下調102點 報6.9338

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公佈，2018年10月23日人民幣兌美元中間價報6.9338，報6.9338;上一交易日中間價6.9236;上一交易日官方收盤價報6.9372，上一交易日夜盤收盤報6.9499，較上週五夜盤收盤跌204點，全天成交量447.68億美元。

交易員稱，人民幣中間價走升，且之前監管層集中喊話推高股市，人民幣做空情緒略有緩解，部分機構借機做量，但午後美元指數反彈，人民幣再度承壓，短期貶值預期料難改觀。他們併表示，雖見美指技術面多空參半，中國監管層強勢助穩資本市場，但基本面仍難以支撐人民幣做多;美指後市若不能明顯上行，人民幣匯價跌破7元關口概率仍不大;市場亦關註貿易戰之後，進出口可能對經常帳戶的影響力。

據路透計算及美國商品期貨交易委員會(CFTC)週五公佈的數據，最近一週投機客所持的美元淨多倉降至276.4億美元，此前一週曾達到22個月以來的最高水平。

全球匯市方面，歐元週一上漲，因意大利公債收益率近期大漲後轉為下跌，讓市場恢復一些平靜。此外中國承諾採取更多刺激政策也幫助抵消了政治擔憂。儘管歐元上漲，但分析師稱歐元仍要看意大利形勢發展，未來有很大不確定性。美元指數跌0.3%至95.47。