[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧10月22日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00637L 元大滬深300正2 385400 00633L 富邦上証正2 94237 00677U 富邦VIX 84354 00632R 元大台灣50反1 82905 2371 大同 47196 2303 聯電 43472 2337 旺宏 41130 00655L 國泰中國A50正2 37587 2027 大成鋼 31555 6278 台表科 31357 6153 嘉聯益 31324 2344 華邦電 30572 2492 華新科 29740 2330 台積電 29276 2409 友達 25190 2884 玉山金 24705 2888 新光金 24184 3481 群創 21621 2883 開發金 20025 2456 奇力新 19672 2327 國巨 19242 6176 瑞儀 18839 5876 上海商銀 16669 2891 中信金 16541 2886 兆豐金 16051 00636 國泰中國A50 14996 2408 南亞科 14642 9958 世紀鋼 13949 2313 華通 13135 2353 宏碁 13044
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名鉅亨台北資料中心
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