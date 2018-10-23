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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧10月22日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00637L 元大滬深300正2      385400  
00633L 富邦上証正2          94237  
00677U 富邦VIX              84354  
00632R 元大台灣50反1        82905  
2371   大同                 47196  
2303   聯電                 43472  
2337   旺宏                 41130  
00655L 國泰中國A50正2       37587  
2027   大成鋼               31555  
6278   台表科               31357  
6153   嘉聯益               31324  
2344   華邦電               30572  
2492   華新科               29740  
2330   台積電               29276  
2409   友達                 25190  
2884   玉山金               24705  
2888   新光金               24184  
3481   群創                 21621  
2883   開發金               20025  
2456   奇力新               19672  
2327   國巨                 19242  
6176   瑞儀                 18839  
5876   上海商銀             16669  
2891   中信金               16541  
2886   兆豐金               16051  
00636  國泰中國A50          14996  
2408   南亞科               14642  
9958   世紀鋼               13949  
2313   華通                 13135  
2353   宏碁                 13044
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