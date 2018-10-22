【華冠投顧】賴昇楷：多頭拿回發球權 【王子復仇】戲上演

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昇楷自 10/16 以來對台股的定位一直是「短線低檔有限，後市 "非盤即漲"」，主要原因在於雖然外資天天賣、融資一路殺，但成交量也就落在千億左右且大盤委賣張數偏低，如此的賣壓規模不容易再出現嚴重殺盤，何況低檔又有護盤力道支撐，因此反要留意多頭守穩後展開【王子復仇記】。

今日大盤早盤再度測底，不過觀察預估量仍然落在千億左右的低量狀態，委賣張數也是維持在偏低水位，均張差距數值則依舊強勁，種種數據都暗示台股殺低動能不強、低檔護盤積極的結構沒有改變，隨後大盤開低走高 + 55 點，OTC 指數 + 1.19%。

今日大盤Ｋ棒沒能形成上週五提過的「島狀向上」或「晨星」的強烈轉折組合，不過大盤與 OTC 指數同步收在上週五高點之上，改變了本月初台股自「萬一」起跌以來的空方慣性，視為多方重新掌握發球權，操作上可擴大多方部位，並以波段低點 9741 點作為多方防守點。

今日盤面的強勢股仍以 10/12 就開始提醒要多加留意的光學族群最整齊，《3362 先進光》攻漲停，帶動《6209 今國光》、《3019 亞光》、《3504 揚明光》、《3059 華晶科》跟漲；弱勢股則普遍跌幅不大且少有再破底的股票。

＜被動元件族群＞

今日被動元件族群二線股全線反彈，目前領先大盤同時站上五日線與十日線的個股包括《8163 達方》、《6155 鈞寶》、《2472 立隆電》、《5317 凱美》... 等，只可惜指標股《2327 國巨》和《2492 華新科》仍然相形疲弱，持續受制於下降趨勢線的壓力，這個族群最好等到一線股正式轉強，才會有比較大的表現空間。

＜強股秘笈＞

上週二 (10/16) 台股進入「短線低檔有限」的結構後，有些個股已經領先指數展現彈升力道，因此 10/18(四)趕緊推出強股秘笈【王子復仇記 (一)】與大家分享，盼能協助大家把握布局先機，10/19(五) 美股重挫利空衝擊台股拉回，更是帶來絕佳上車機會，今天台股輕輕彈，強股飛上天，當中的《(青蛙王子)8463 潤泰材》《(小王子)6278 台表科》手牽手攻漲停，有買都賺到。

【王子復仇記 (一)】當中還有個股蓄勢待發，歡迎把握最後一天分享，趕緊點擊連結 ( 連結 : https://goo.gl/Z8iiuc )。

事實上，這一兩天浮現愈來愈多的個股顯露出蠢蠢欲動的徵兆，走出類似上週《潤泰材與台表科》的攻擊前奏，且由於大盤今日擺脫了空方慣性，當個股一旦正式起漲，控盤者一般會很快速地拉開成本區，形成操作上獲利效率最高的階段，屬於不可錯過的切入時機。更多的潛力股分享，歡迎加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168)

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