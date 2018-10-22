【華冠投顧】幸運星-築底過後，預備備......一起來彎腰撿黃金！！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：3362 先進光、2344 華邦電、3673 TPK-KY、6278 台表科、6456 GIS-KY

大陸股市上週五破底後開始買盤急拉漲了 2.58%，週末大陸加班開會討論護盤及穩定貨幣政策大漲超過 4%，讓原本大跌近百點的台股止跌翻紅，高低震幅達 162 點。權值股 2308 台達電、3008 大立光、2408 南亞科、1402 遠東新、6505 台塑化、1326 台化、1101 台泥等都努力的向上拉抬，收盤漲 55 點收 9974 點，成交量 1,007 億！！OTC 指數漲幅 1.18%，成交量僅 177 億仍低迷…… 上漲家數 1,075 家，下跌家數 385 家……

上週節目特別提醒好友，築底期「勿追高、勿殺低，無需再放空」…… 大盤築底完，會開始有像樣的反彈會出現，如今日被動元件 8163 達方、2456 奇力新、3026 禾伸堂等，以及矽晶圓的 6488 環球晶、3016 嘉晶破底後開始止穩向上走高……

【其他族群也遍地開花】

PCB：6153 嘉聯益、2368 金像電、6274 台燿、1815 富喬、8046 南電

DRAM：2337 旺宏、2344 華邦電

光學：3362 先進光、3630 新鉅科、3019 亞光、6209 今國光、3059 華晶科

面板：3673 TPK-KY、6456 GIS-KY、4960 誠美材、6120 達運

其他電子：連接器 3533 嘉澤，砷化鎵 2455 全新，COF 6147 頎邦、3455 由田，背光模組 6176 瑞儀，LED/LCD 6278 台表科，IC 設計封測 3141 晶宏、3374 精材，二極體 2481 強茂，聲學元件 4943 康控 - KY，連遊戲股業績較好的 3546 宇峻、6180 橘子也有不錯的表現了…

這個大盤看來…… 多頭開始會有錢可賺了…… 老師看好哪些個股呢？？今日節目分享！！

文章篇幅有限………… 請免費加 LINE 粉絲群組隨點隨聽老師《股市幸運星》節目！！

最後祝大家明日操作順利！！！

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