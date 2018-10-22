中油爆95無鉛汽油油品出包 從「回收賠償」加碼為「退一送一」

中油爆發 95 無鉛汽油油品不合格事件，昨 (21) 日雖已宣布「回收賠償」方案，但中油董事長戴謙今 (22) 日承諾加碼為「退一送一」，只要民眾在 10/1 至 10/21 期間，到問題加油站加了出包的 95 無鉛汽油，憑發票等憑證全額退費，並給予同等金額的免費油，賠償方案預計今晚出爐，明對外公告。此方案中油實際吸收金額仍待進一步精算。

中油昨日召開記者會，公布自主檢查油品結果，發現桃園煉油廠 95 無鉛汽油檢測不合格，影響範圍包括基隆、台北、新北、桃園、新竹及苗栗部分地區的 56 座加油站，並表示將回收賠償有問題的 95 無鉛汽油。

不過，今日董事長戴謙在接受立法院經委會質詢時承諾，賠償方案由原先的「回收賠償」加碼為「退一送一」，戴謙表示，只要民眾在 10/1 至 10/21 期間到問題加油站，加了出包的 95 無鉛汽油，憑發票等憑證全額退費，並在接受退費後，給予同等金額的免費油，賠償方案預計今晚出爐，明日在網站上對外公告。

針對受理理賠時間，戴謙也說，申請賠償時間將由原先的年底前，再延長半年，也就是民眾到明年中，都可向中油申請賠償。此外，若以 95 無鉛汽油回收量約 1.3 萬公秉、油價每公升 31.5 元的前提來計算，中油預估將吸收逾 4 億元的金額，對此，中油澄清，實際吸收金額仍待進一步精算。

而在質詢時遭立委砲轟中油螺絲鎖不緊，戴謙則說，有些老舊設備未更新，是他上任前隱藏未爆發的事件，「冰凍三尺非一日之寒」，未來螺絲只會越來越緊，自己是來改革的，保證明年初會讓外界看到中油的改革績效。