〈財委會質詢〉金管會納管貿易融資 國銀大陸曝險在可控範圍

立委吳秉叡今 (22) 日指出，大陸股市和房市未來不確定風險升高，擔憂國銀在大陸曝險狀況，對此，金管會主委顧立雄表示，截至 9 月底，國銀中國曝險在可控範圍。但時代力量立委徐永明進一步表示，有銀行以貿易融資之名、行訂單融資之實，意圖規避法定曝險計算。顧立雄表示，國銀大陸曝險監控有納入貿易融資。

顧立雄今天列席立法院財政委員會進行專案報告並備詢。談到大陸曝險狀況，顧立雄表示，根據金管會統計，截至今年 9 月底，國銀對中國曝險總額為 1.8201 兆元，占去年度淨值比率為 54.1%，低於一倍的法定上限。

但徐永明質詢時表示，雖然金管會聲稱國銀中國曝險在可控範圍，但是就他了解，彰銀以貿易融資之名、行訂單融資之實，意圖規避法定曝險計算，也就是若廠商無法還款，彰銀損失恐再由全民買單。

對此，顧立雄表示，貿易融資屬於短期且有自償性，提供信用狀等同十足擔保，如果真的有規避、且金額也很高，那就必須注意，雖然對貿易融資不計入一般授信，但就國銀在中國曝險，金管會仍然有納入「擬制曝險」監控納管。

顧立雄進一步指出，目前短期貿易融資曝險額度僅 1551 億元，是整體曝險金額 1.82 兆元的零頭，銀行應不至於透過貿易融資規避法定曝險計算。即便把短期貿易融資 1551 億元算入總曝險，國銀在大陸曝險占淨值比重也只從 54.1% 提升至 58.6%，仍低於法定上限。

顧立雄強調，若曝險金額達淨值的 8 成就會警示，目前已經有銀行對大陸曝險接近警示水位，金管會也已個別監控。