【豐銀投顧】乖離過大 本就該彈

◆盤勢分析

和上週五一樣，今早台指期跟隨美國道瓊期貨盤大跌而重挫，一早筆者就安撫小老鼠 168-937 的投資朋友不要緊張，原因有二。其中一個是我們上週開始就一再的強調，這邊 5 日線與月線的乖離過大，遲早反彈; 另一方面則是筆者自己研發的「神奇動能」今天又偵測出量縮的情況，在空方氣勢仍旺的情況下，能及時量縮，無異於給空方澆了一桶冷水，也讓空方的氣? 暫時有所節制。因此早上不但不必殺低，也由於神奇動能已提醒此處空方的量能已退，因此敢於在一早在 9785 點附近直接進場者，在尾盤時就能證明此決定是正確無誤的。因此上週五及今日的反彈，對筆者來說並不覺得有什麼好驚訝的，向來我們判斷行勢就是用乖離程度及神奇動能這兩項利器判別，不會一下子用 k 線、一下子用 kd、一下子用 macd… 各種不斷換邏輯的解盤方式。

再怎麼樣的空頭，除非是利空沒斷過，否則在大跌一千多點之後本來就該有反彈走勢，只是該怎麼抓大家都沒想到要用乖離率，更沒有人有筆者的神奇動能，因此一直都是憑感覺抓。但如果有好的工具，那麼相對起來就會抓的比較精準、輕鬆。其實筆者也不知道今天陸股會大漲，是一直到盤後才知道中國將因上週中國國務院金融穩定委要求落實穩定市場政策，且中國公布個所稅專項附加扣除草案，降稅減負以提振消費，投資人士氣為之一振，加上證監會縮短 IPO 被否企業籌劃重組上市的間隔期，也助長亞股多頭氣焰。

台股今天的上漲無疑是受到陸股的上漲所激勵，但實際上之後還是要注意美元的動向及台幣的走勢。今年台股走勢牛步，甚至在第四季跌破萬點，主要的原因在於美國將美元當成貿易戰中的一種武器，美國目前需要美元強勢一點，才會讓每個國被夾在中、美的國家中明確的選邊站，試想，你是要賺節節上升的美元，還是不斷貶值的人民幣？在這種背景下，美元匯率是不會有太大變化的，至少在美國期中大選之前，這個趨勢還不會有改變。太過長線的趨勢我們先不討論，但至少先把握短線上因負乖離過大所形成的反彈走勢，剩下的等賺到再決定下一步怎麼做，祝大家操作順利！

豐銀投顧 李世新 分析師