【華冠投顧】陸股破底強彈帶動，台股黑翻紅，挑戰萬點!

台股今日表現回神，開低震盪走高上漲 55 點，9974 作收，成交量 1009 億元，價漲量縮格局。

上周五事先提醒大家: 本周是進場布局好機會! 今日大盤最多跌 97 點，但在陸股破底強彈帶動下，台股開低震盪走高，黑翻紅，成功收復 5 日線! 盤面上市類股中，表現最強勁為油燃指數、漲幅超過 2.8%，其次為上漲 1.95% 的光電指數，食品指數表現最弱勢，下挫約 0.5%。個股方面: 台積電 (2330) 開低走高跌幅收斂，並成功由黑翻紅，終場漲 0.42%，以 237 元作收，站回五日線；大立光 (3008) 股價開低走高翻紅，上漲 2.64%、以 3505 元作收。而在漲價概念題材股，上周五仍紛紛重挫，人人喊打，我們反而請您留意，今日大多開低走高，甚至翻紅上漲，包括達方 (8163)，奇力新(2456)，大毅(2478)，禾伸堂(3026)，智寶(2375)，蜜望實(8043)，日電貿(3090) 以及環球晶 (6488)，嘉晶(3016)，中美晶(5483)，漢磊(3707)，台勝科(3532) 等股價皆以上漲作收。

上周大陸股市領先破底後出現強彈，上周五漲 2.58%，今日漲勢更強漲 4.1%，台股有機會再戰萬點，從現在開始做多風險降低! 建議擇優個股逢低布局。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

資料僅供參考投資應審慎評估