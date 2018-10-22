【日盛投顧】9日KD低檔交叉有利短多

◆盤勢分析

1. 台股周一盤中因亞股走強影響，終場指數上漲 55.02 點，漲幅 0.55%，收在 9974.28 點，成交金額為 1009.87 億元，量縮價漲，盤中高點 9984 點又遇萬點大關而怯步。至於 OTC 則上漲 1.19%，收盤在 118.59 點，其短線表現相對較強勢。

2. 台股本波最低點在 10/12 的 9740 點，而近日另一個低點則在 10/19 的 9762 點，由於兩者位置接近，因此有機會在 9800 點附近形成短線 W 底，加上 9 日 KD 也自低檔剛向上交叉逐步來到 24.19 與 21.12 附近，因此多方或有機會再伺機出現跌深反彈，如以本波跌點計算反彈 0.382 倍，則將約 509 點上漲，即短線較大壓力約在 10250 點附近，而此位置也剛好是先前 2 月低點 10189 點位置附近，由於陸股近期出現跌深反彈，加上 Q3 財報又將陸續發布，有利於指數上漲，預估大盤極短線將在 9800~10150 點間整理，可低接高出來回操作。

3. 法人籌碼：三大法人合計 + 28.18 億元；外資 + 0.19 億元、投信 - 1.67 億元、自營商 + 29.66 億元。

蘋果、PCB 相關、連接器、高股息殖利率、電動車與機械、中概股等族群買盤推動攻勢

1. 電子類股:

(1) 蘋果族群: 由於近期蘋果新機效應加溫，且預期將公布 Q3 獲利都可望看到此族群今年最高的獲利成績，因此包括 2474 可成、2439 美律、3374 精材、3673TPK-KY 與 3008 大立光等股近期買盤加溫，由於新機效應仍在，可持續留意後續買盤。

(2)PCB 相關族群: Q3 本是其旺季，加上先前部分公司營收創歷史新高，因此在公布 9 月營收之後，市場期待其 Q3 獲利成績之公布，包括 8046 南電、5349 先豐、6153 嘉聯益、6108 競國、4927 泰鼎 - KY 與 4958 臻鼎 - KY 等股近期陸續出現買盤，由於此族群為中低價位，因此在大盤買盤不強之下，隨時易成為買盤重心。

(3) 連接器族群: 因 9 月營收公布之後，Q3 營收便已完整出現，在股價已大幅修正之後，且在 Q3 財報將公布之前，市場部分買盤重新回流到此低本益比族群，包括 3533 嘉澤、3023 信邦與 5457 宣德等股走強，由於財報尚未公布，因此個股或有機會伺機上漲。

(4) 高股息殖利率族群: 由於指數長線漸不利於多頭，部分保守買盤轉向於此，包括 6176 瑞儀、2385 群光、3217 優群、3034 聯詠、3005 神基與 5371 中光電等股近期走勢優於大盤，穩健操作者可持續留意個股之動向。

2. 非電子類股

(1) 電動車與機械族群: 由於族群評價已低，近日買盤再回流，包括 1590 亞? 客 - KY、4529 淳紳、8038 長園科、2360 致茂與 4912 聯德控股 - KY 等股走強，由於此族群今年買盤不夠集中，留意買盤可否延續。

(2) 中概股族群: 近日陸港股跌深反彈，部分個股受到激勵而見買盤，包括有 9910 豐泰、5907 大洋 - KY、9904 寶成、1507 永大和 1227 佳格等股上漲，由於族群中個股表現差異大，因此仍以獲利成長個股為重點。