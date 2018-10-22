【華冠投顧】盤後分析：陸股強漲 台股低檔有撐

劉彥良 分析師

台股早盤走弱大跌近百點，但在中國政府祭出減稅政下帶動股市大漲 4%，也把整個亞股撐上來，終場台股由黑翻紅上漲 55 點，低檔有撐守穩 9740 點。台股今天的上漲，也使得短底訊號成型即站上 5 日線且 5 日線翻揚，有利後面的反彈行情。

蘋概股隨 iPhone XR 預購熱烈展開反攻，康控 - KY(4943)、瑞儀 (6176) 和 GIS-KY 大漲逾半根停板。另外政策偏多的風電股也轉強向上，潤泰材 (8463) 攻上漲停，此外世紀鋼 (9958) 也大漲 4%。

漲價概念指標股環球晶 (6488)、國巨(2327) 和華新科 (2492) 早盤都再創新低，但和大盤一樣有低接買盤進場，跌幅逐漸收斂，甚至環球晶最終還收漲 4%，只是法人還在調節，只怕反彈空間有限仍難以匯聚人氣。

目前低接買盤主要來自大股東和政府基金，外資和散戶仍在觀望，未來台股的反彈之路能走到哪，端看國際股市表現以及外資能否回心轉意。

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