【大行報告】嘉信理財：投資者應隨時做好準備

嘉信理財發表報告，提醒投資者應該在市況明朗時做好準備工作，因為風暴可以隨時來臨。十月初美國股市出現的調整主要由多個推動因素所致，包括美國國債孳息率創出多年新高等，導致投資者驚惶失措，從而令美股出現多月以來罕見的連續兩個交易日大幅度回調。

報告建議投資者的持股不應超過一般長期股票配置，並給予股票「中性」評級，以及轉向較為防守性的板塊，並相信醫療保健股在現有環境下具有潛在投資機會。

在此次回調之前，美股曾創出歷史新高，主要由於部分企業透過股份回購及派發股息使股東獲得大量現金。標普報告指出，截至第二季末，股份回購較一年前上升49.9%，並創出過去任何12個月期間的最高紀錄。此外，標普500指數企業於第二季度派息總額高達1,116億美元，較首季上漲逾7%，並創下歷史新高。然而，隨著踏入2019年，此項支持因素將不可避免地開始消退。

由於股市屬於前瞻性系統，因此股票的最佳回報往往在經濟數據較弱而非較強時出現。而股票有種能夠辨識有關數據已經達致或接近頂峰，而且開始下滑的能力（換言之，股票往往能夠反映有關轉折點）。股票很少會「等待」數據顯著惡化時才有所變動。

失業率改善已反映在美股牛市中，失業率再度顯著下降機會率將逐漸減少。儘管美國企業盈利表現預期仍相當不俗！但預計來年增長將會顯著減慢，牛市氣氛亦將會有減弱。而今年首季盈利顯著受惠於企業稅務寬減。簡而言之，2019年的按年增長將會面臨更大挑戰。

中美貿易糾紛似乎有惡化跡象，已經留意到部分大型國際企業表示相當關注事態發展，而十月初美股大跌市似乎亦反映這種情況；緊縮貨幣政策導致的股市波動可能持續。

最近美股市況再次證明投資者根據其風險承受能力及投資目標進行投資的重要性，投資者應該嚴守紀律及維持多元化投資組合。牛市可能得以延續，股市上揚的可能性仍然存在，但過去一年風險有所上升，促使該行轉為較審慎態度，並建議投資者減小投資組合的風險。