台股盤前－美股超級財報周+iPhone XR將上市 概念股可望成穩盤主力

台股上周五成功守住 9900 關卡，而本周將進入美股超級財報周，包括微軟、英特爾、字母、亞馬遜等將公布財報，隨 26 日 iPhone XR 開賣、鴻海減資完成恢復交易，相關概念股表現可望有撐，不過美國宣布退出與俄羅斯簽屬的《中程導彈條約》，被視為制衡中俄軍事發展，恐再度引發市場資金觀望。

美股上周五維持震盪格局，僅道瓊收紅，而本周進入超級財報周，標普 500 成分企業中有 160 家將公布財報，其中科技網路產業包含微軟、英特爾、德儀、超微、字母、亞馬遜等最受外界矚目。

本周 iPhone XR 將於 26 日開賣，同日鴻海也完成減資恢復交易，並退還每股 2 元現金給股東，由於外界預期 iPhone XR 需求更勝 XS 將帶動新一波換機潮，可望激勵相關供應鏈營運升溫，鴻海減資後的表現也值得關注。

不過半導體景氣近期受到庫存調整影響，繼 12 吋矽晶圓需求鬆動後，台積電證實，旗下 8 吋晶圓代工生產線產能鬆動，恐對矽晶圓材料報價走勢造成影響。

外界認為，8 吋晶圓代工需求轉弱，與智慧手機銷售疲弱、消費性電子產品進入淡季，加上高解析電視熱潮轉弱，使得智慧手機的指紋辨識、面板驅動 IC 和部分電腦管理晶片訂單轉弱有關。

此外，美國上周六宣布將退出與俄羅斯簽屬的《中程導彈條約》，除了美俄「核對峙」恐重現，此舉更被外界視美為與陸在亞太抗衡，美國退出協議後可能將在亞洲如日本或關島部屬飛彈反制，市場資金恐再度觀望。

法人指出，台股上週五日 K 線翻紅留下逾百點的下影線，本周在蘋果 iPhone XR 上市帶動下，可望激勵相關概念股反彈，但美國與中俄，還有沙烏地阿拉伯地緣峰治風險加溫，後續還得關注美元台幣的匯兌走勢。